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«Зенит» минимально обыграл «Кайрат»

сегодня, 19:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

«Зенит» в товарищеском матче одолел «Кайрат». В конце игры на поле появился именитый новичок «сине-бело-голубых» Клаудио Маркизио. Также в составе «Кайрата» практически весь поединок провел Андрей Аршавин.

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».

«Зенит» - «Кайрат» - 1:0 (1:0)
Гол: Дриусси 32.

«Зенит»: Лодыгин (Кержаков 46), Чернов (Богаев 86), Скроботов, Иванович (Рукас 64), Анюков, Оздоев (Прудников 80), Краневиттер (Маркизио 82), Эрнани, Плетнев (Воробьев 46), Дриусси (Кириллов 80), Терентьев (Першин 71).
Главный тренер: Сергей Семак.

«Кайрат»: Покатилов, Ахметов (Сизов 89), Алип, Барбоза, Лунин (Суюнов 86), Эсеола (Сарсенов 79), Иличевич (Халмуратов 89), Парагульгов (Котов 74), Аршавин (Ульшин 87), Фелипе, Кейлер (Люхай 90).
Главный тренер: Карлос Алос Феррер.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 20:02
Да сорок тысяч впечатлило, пора на референдум выносить, кто является народной командой
Питермен
Питермен
сегодня в 20:02
Питер с победой!
Зенит великолепен, могуч и непобедим!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 20:00
Присмотрелись бы лучше к перспективному футболисту. Не все же англичан на народные деньги содержать...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:58
Аршавина с поражением)...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:58
На Шаву и Маркизио пришло посмотреть больше 40000 человек. Посещаемость Зенита это топ.
parallels
parallels
сегодня в 19:57
с победой!
Alladins
Alladins
сегодня в 19:56
Зенит с победой!
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