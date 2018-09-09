«Зенит» минимально обыграл «Кайрат»

«Зенит» в товарищеском матче одолел «Кайрат». В конце игры на поле появился именитый новичок «сине-бело-голубых» Клаудио Маркизио. Также в составе «Кайрата» практически весь поединок провел Андрей Аршавин.
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».
«Зенит» - «Кайрат» - 1:0 (1:0)
Гол: Дриусси 32.
«Зенит»: Лодыгин (Кержаков 46), Чернов (Богаев 86), Скроботов, Иванович (Рукас 64), Анюков, Оздоев (Прудников 80), Краневиттер (Маркизио 82), Эрнани, Плетнев (Воробьев 46), Дриусси (Кириллов 80), Терентьев (Першин 71).
Главный тренер: Сергей Семак.
«Кайрат»: Покатилов, Ахметов (Сизов 89), Алип, Барбоза, Лунин (Суюнов 86), Эсеола (Сарсенов 79), Иличевич (Халмуратов 89), Парагульгов (Котов 74), Аршавин (Ульшин 87), Фелипе, Кейлер (Люхай 90).
Главный тренер: Карлос Алос Феррер.