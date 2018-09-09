Юношеская сборная России - бронзовый призер Мемориала Гранаткина

Состоялся матч за третье место Мемориала Гранаткина, турнира для игроков 2000 года рождения. Сборная России обыграла национальную команду Литвы.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский»
Россия – Литва - 2:0 (1:0)
Голы: Агаларов 33, Халназаров 86.
Россия: Рыбиков, Прохин, Новицкий, Вахания, Чибисов, Андреев (Коротков 79), Колдунов (Иванов 89), Сергеев, Боковой (Шамкин 61), Ильин (Смирнов 79), Бачинский.
Литва: Зириков, Гюрджан, Михайлов, Маслов (Классен 61), Цесь, Москвичев (Зорин 88), Халназаров, Игнатов (Янов 61), Радостев (Тарасов 56), Великородный, Молчанов.
Удаления: Раулинаитис, 68. Уткус, 75. Черников, 90+1.
В полуфинале, напомним, юниоры уступили сборной Санкт-Петербурга. В финальном поединке Санкт-Петербург встретится со сборной Турции.