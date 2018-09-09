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«Динамо» проиграло «Енисею» в товарищеской встрече

сегодня, 18:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

В товарищеском матче «Енисей» минимально обыграл «Динамо».

«Динамо» - «Енисей» - 0:1 (0:0)
Гол: Обрадович 88.

«Динамо»: Лещук, Морозов, Хольмен (Калачев 64), Рыков (Евгеньев 64), Темников (Слепов 73), Тетте (Демьянов 67), Соу, Жоаозиньо (Гоманюк 67), Кардосу, Панченко (Лацевич 67), Марков (Луценко 59).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«Енисей»: Нестеренко (Филлипов 46), Занев, Кичин (Гасанов 55), Дугалич (Грицаенко 55), Ятченко (Обрадович 55), Огуде (Фатуллаев 55), Зотов (Гаджибеков 55), Торбинский (Зотов 89), Комков, Бодул (Семакин 46), Костюков (Кутьин 55).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.

На 2-й минуте Панченко не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждение: Калачев 89.

В другом матче дня тульский «Арсенал» переиграл ЦСКА.

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