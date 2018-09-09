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Тульский «Арсенал» одолел ЦСКА

сегодня, 15:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Тульский «Арсенал» оказался сильнее ЦСКА в товарищеском матче. В этом поединке дебютировал японский новичок «армейцев» Такума Нисимура.

ЦСКА – «Арсенал» – 1:2 (1:0)
Голы: Эрнандес 43 (пен) — Хлусевич 66, Максименко 71

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Бекао, Ефремов, Тикнизян, Гордюшенко, Ахметов, Эрнандес (Олейников 65), Нисимура (Пухов 63), Жамалетдинов, Жиронкин (Анисимов 85).

«Арсенал»: Левашов (Шамов 30 (Нигматуллин 61)), Мохаммед, Беляев, Григалава, Комбаров, Сокол (Хагуш 46), Берхамов (Ткачев 46), Иванкин (Хлусевич 62), Кангва, Аджоев (Горбатенко 46), Ожегович (Максименко 62).

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 16:55
Опять коней унизили. И даже липовый пенальти не помог.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:54
Дед за ЦСКА:
Нормальные смотрины молодёжи.Понравился Ефремов( не даром в основе появляется), японец - первый блин комом.( хотя и пенальти заработал), эксперимент с защитой у тренра не удался, о нападении и говорить нечего, не сыграны ребята. В итоге: нормальный товарняк.
Японец конечно был никакой, но его поставили играть на фланге полузащиты, а его основное амплуа - центральный нападающий. Но и с учетом этого он конечно мог бы активнее играть прессинге и предлагать себя партнерам. Будем надеяться, что Гончаренко объяснит ему что да как. В остальном игра молодежки ЦСКА против основы Арсенала ничем не удивила.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:47
работа над ошибками тренерскому штабу обеспечена...
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 16:40
Скоро молодежь цска будет возить пенсионеров из бомжеклаба и спама.
Видно есть у ребят потенциал.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:36
Faustello:
Ленорыч на товарняки не заносит )))
как ? пенал ведь били )))
Alladins
Alladins
сегодня в 16:31
drug01:
Главное игра а не результат
Это применимо только для детского сада, чтобы дети не плакали.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:29
Игра была равна - играли два 77 !
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 16:29
Не ожиданный итог, Тулу с Победой
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:27
А, ЧЕ удивительного. Команды равные классом.)).
Брулин
Брулин
сегодня в 16:20
Самый главный итог встречи - без травм!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 16:10
Арсенал с победой .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:09
Нормальные смотрины молодёжи.Понравился Ефремов( не даром в основе появляется), японец - первый блин комом.( хотя и пенальти заработал), эксперимент с защитой у тренра не удался, о нападении и говорить нечего, не сыграны ребята.
В итоге: нормальный товарняк.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:07
вот именно одолела
drug01
drug01
сегодня в 16:03
Главное игра а не результат
Faustello
Faustello
сегодня в 16:01
Ленорыч на товарняки не заносит )))
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