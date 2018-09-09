Тульский «Арсенал» одолел ЦСКА

Тульский «Арсенал» оказался сильнее ЦСКА в товарищеском матче. В этом поединке дебютировал японский новичок «армейцев» Такума Нисимура.
ЦСКА – «Арсенал» – 1:2 (1:0)
Голы: Эрнандес 43 (пен) — Хлусевич 66, Максименко 71
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Бекао, Ефремов, Тикнизян, Гордюшенко, Ахметов, Эрнандес (Олейников 65), Нисимура (Пухов 63), Жамалетдинов, Жиронкин (Анисимов 85).
«Арсенал»: Левашов (Шамов 30 (Нигматуллин 61)), Мохаммед, Беляев, Григалава, Комбаров, Сокол (Хагуш 46), Берхамов (Ткачев 46), Иванкин (Хлусевич 62), Кангва, Аджоев (Горбатенко 46), Ожегович (Максименко 62).
Видно есть у ребят потенциал.
Видно есть у ребят потенциал.
В итоге: нормальный товарняк.
В итоге: нормальный товарняк.