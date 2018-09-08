Сборная Англии уступила Испании

Сборная Испании одержала победу над командой Англии в матче 1-го тура Лиги Наций.
Лондон, стадион «Уэмбли»
Англия - Испания 1:2 (1:2)
Голы: Рэшфорд 11 - Сауль 13, Родриго 32
«Англия»: Пикфорд, Триппьер, Шоу (Роуз 54), Гомес, Стоунз, Магуайр, Лингард, Хендерсон (Дайер 64), Кейн, Рэшфорд (Уэлбек 90+3), Алли
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
«Испания»: Де Хеа, Алонсо (Мартинес 87), Рамос, Начо, Карвахаль, Бускетс, Сауль, Родриго, Алькантара (Роберто 80), Аспас (Асенсио 68), Иско
Главный тренер: Энрике Луис.
Предупреждения: Хендерсон 18, Шоу 41, Стоунз 66, Карвахаль 83, Роуз 90+3
Судья: Маккели Данни.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера в рамках 1-го тура Лиги Наций сборная России одержала победу над Турцией.
Испания - 2 гола.
За 90 минут.
anyway - 8 дизлайков.
За 10 минут.
Вот это результативность!)
Испания - 2 гола.
За 90 минут.
anyway - 8 дизлайков.
За 10 минут.
Вот это результативность!)