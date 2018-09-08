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Сборная Англии уступила Испании

вчера, 23:43
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Испании одержала победу над командой Англии в матче 1-го тура Лиги Наций.

Лондон, стадион «Уэмбли»

Англия - Испания 1:2 (1:2)
Голы: Рэшфорд 11 - Сауль 13, Родриго 32

«Англия»: Пикфорд, Триппьер, Шоу (Роуз 54), Гомес, Стоунз, Магуайр, Лингард, Хендерсон (Дайер 64), Кейн, Рэшфорд (Уэлбек 90+3), Алли
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

«Испания»: Де Хеа, Алонсо (Мартинес 87), Рамос, Начо, Карвахаль, Бускетс, Сауль, Родриго, Алькантара (Роберто 80), Аспас (Асенсио 68), Иско
Главный тренер: Энрике Луис.

Предупреждения: Хендерсон 18, Шоу 41, Стоунз 66, Карвахаль 83, Роуз 90+3

Судья: Маккели Данни.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера в рамках 1-го тура Лиги Наций сборная России одержала победу над Турцией.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:02
У англичан хороший состав, а уже который год играют не очень. Испанцы молодцы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:54
Шуму опять будет!!! И тут Путин руку приложил!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:25
На табло посмотрите,а не ха-ха и тогда понятно сразу станет....
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 00:25
Англичане придумали футбол, на этом их важная миссия была завершена. Спасибо Тофику еще скажите, что вас вообще помнят как чемпионов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:22
Англия в своем репертуаре!!! Начинают за здравие, бодренько так, а заканчивают за упокой! И так многие лета!!!
Аминь!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:12
Всё по делу.
Red_team
Red_team
сегодня в 00:11
dzvinka:
с какого-то перепугу судейка отменил английский гол, во всех смыслах. ничья 2-2. курочка харя была баластом всю игру. Шоу здоровья.
Там фол типа "наседка под вратаря", сомнительный, но на усмотрение хранителя свистка
drug01
drug01
сегодня в 00:09
С победой!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:07
mangoх12:
Решфорд распиаренный бегунок
он нормальный, был, пока моур в команду не пришел... что можно сказать не только о Рэшфорде.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:06
с какого-то перепугу судейка отменил английский гол, во всех смыслах. ничья 2-2. курочка харя была баластом всю игру. Шоу здоровья.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 00:06
Шоу здоровья. Все остальное не важно.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 00:04
Таганский:
Не стоило вручать бутсу Кейну перед матчем..
Привет, Таганыч! А вручи эту самую бутсу после, что-бы поменяло?))
Red_team
Red_team
сегодня в 00:02
mangoх12:
а том что и ДДХ пробиваем , и не причем что он на воротах ему Кейн отгружал недавно
Пробиваем, но сегодня тащил в упор в противоход, что тут сделаешь, от этого Рэш - бегунок?
Давай теперь Пеле бегунком назовем, тот Яшину пенали забить не мог
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:02
Здоровья Шоу.
Viduka
Viduka
сегодня в 00:02
Кейн пока играет как Хески с похмелья. Пикфорд тоже хорош, два гола в ближний угол. Пора возвращать Харта.
Red_team
Red_team
сегодня в 00:01
mangoх12:
а том что и ДДХ пробиваем , и не причем что он на воротах ему Кейн отгружал недавно
Пробиваем, но сегодня тащил в упор в противоход, что тут сделаешь?
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:59
Red_team:
Любой другой кипер пента-трик бы минимум пустил и что?
а том что и ДДХ пробиваем , и не причем что он на воротах ему Кейн отгружал недавно
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 23:59
вoлгoдoн:
провокации ни к чему. Просто Испания на голову сильнее.

Сильнее?? Ахахахаха
Red_team
Red_team
вчера в 23:58
Ty4ka98:
На ЧМ эта схема не работала.
У всех бывают неудачные отрезки в карьере, не сильный показатель
Red_team
Red_team
вчера в 23:57
mangoх12:
этот ДДХ с Тоттенхемом треху пустил))
Любой другой кипер пента-трик бы минимум пустил и что?
Ty4ka98
Ty4ka98
вчера в 23:57
Red_team:
Там ДДХ на воротах, хоть попадай, хоть нет
На ЧМ эта схема не работала.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:57
Конкистадо́ры наказали каперов .
Испанию с победой .
Red_team
Red_team
вчера в 23:57
Шпорные фаны плюсуют коммент о Рэше-бегунке, только забывают, что при этом лехендарный Кейн вообще курил кальян на поле весь матч =)
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:56
Red_team:
Там ДДХ на воротах, хоть попадай, хоть нет
этот ДДХ с Тоттенхемом треху пустил))
Red_team
Red_team
вчера в 23:55
mangoх12:
только не попадал
Там ДДХ на воротах, хоть попадай, хоть нет
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:54
Red_team:
Лучший в составе англичан был
только не попадал
Red_team
Red_team
вчера в 23:54
anyway:
у него сотрясение походу, не?
Еще непонятно, просто травма головы пишут
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 23:53
провокации ни к чему. Просто Испания на голову сильнее.
anyway
anyway
вчера в 23:52
Red_team:
Англия на ничью наиграла во второй половине второго тайма, но ДДХ - это ДДХ з.ы. Люк Шоу - ноу комментс, как жаль пацана, но кости у него просто хрустальные
у него сотрясение походу, не?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:51
Сборная Англии не сборная России......её испанцы могут обыгрывать.......даже без Пике, Альбы, Диего Косты.....)))
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