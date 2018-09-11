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Гамула: «Пока у сборной России всё получается»

сегодня, 10:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

Был на стадионе, болел за ребят. Великолепное зрелище. Ребята почувствовали уверенность. Приехали в Ростов на полный стадион. Футболисты играли с удовольствием и с желанием, трибуны рычали. Всё получалось, особенно в первом тайме.

Чувствуется, что мы идём вперёд. Все получили огромное удовольствие. Видно, что игроки понимают то, что тренер прививает. У всех горящие глаза. Можно проиграть, но важно, как это сделать. Если всегда будут гореть глаза, им всё простят. Пока у команды всё получается. Болельщикам очень интересно смотреть на такую команду.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 11:27
С командами такого же уровня.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:45
Эх скукотень, ни одной новости про Спартак...
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