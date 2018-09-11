Гамула: «Пока у сборной России всё получается»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

Был на стадионе, болел за ребят. Великолепное зрелище. Ребята почувствовали уверенность. Приехали в Ростов на полный стадион. Футболисты играли с удовольствием и с желанием, трибуны рычали. Всё получалось, особенно в первом тайме.

Чувствуется, что мы идём вперёд. Все получили огромное удовольствие. Видно, что игроки понимают то, что тренер прививает. У всех горящие глаза. Можно проиграть, но важно, как это сделать. Если всегда будут гореть глаза, им всё простят. Пока у команды всё получается. Болельщикам очень интересно смотреть на такую команду.