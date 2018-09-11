  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 11 5.79 1.27
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.64 4.07 6.31
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Нигматуллин: «Наша сборная выглядит мощно и быстро»

сегодня, 10:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.

Пессимисты в такой ситуации бы сказали, что все соперники сборной России резко стали плохо играть. Такое впечатление обманчиво. Наша сборная выглядит мощно и быстро. Отрадно, что нам необязательно готовиться к матчам месяц, как к чемпионату мира, а хватает недели. Домашний турнир пошёл нам на пользу, команда стала увереннее. При этом состав поменялся, но всё равно игра сохранилась. Забивают даже те, кто никогда не забивал. Работа тренерским штабом ведётся. Как показывают последние матчи — она ведётся в правильном направлении.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Анохин: «Вчера был капитаном Газинский, до ЧМ было трудно это представить»
Сегодня, 11:27 0
Вице-президент РФС: «Сборная России после ЧМ-2018 эволюционирует»
Сегодня, 11:17 2
Гамула: «Пока у сборной России всё получается»
Сегодня, 10:41 2
Заболотный: «Я не злился на Ионова. Он молодец, и это его город»
Сегодня, 03:20 5
Газинский: «Капитанская повязка – это большая ответственность перед всеми»
Сегодня, 03:06 4
Нигматуллин: «Теперь Смолову и Кокорину придётся встать в конец очереди»
Сегодня, 01:46 6
Обсудить
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:02
Сыгрались .
ДСА
ДСА
сегодня в 10:33
На фоне немощных чехов смотрелись богатырями.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100