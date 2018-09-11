Нигматуллин: «Наша сборная выглядит мощно и быстро»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.

Пессимисты в такой ситуации бы сказали, что все соперники сборной России резко стали плохо играть. Такое впечатление обманчиво. Наша сборная выглядит мощно и быстро. Отрадно, что нам необязательно готовиться к матчам месяц, как к чемпионату мира, а хватает недели. Домашний турнир пошёл нам на пользу, команда стала увереннее. При этом состав поменялся, но всё равно игра сохранилась. Забивают даже те, кто никогда не забивал. Работа тренерским штабом ведётся. Как показывают последние матчи — она ведётся в правильном направлении.