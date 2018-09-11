  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 10 5.75 1.28
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.72 3.93 5.62
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
22:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария 1.92 3.59 4.67
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 86’ Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:1 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Агент: «Вероятность сделки с Терри возросла с 10 до 50 процентов»

сегодня, 20:01

Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий сторону «Спартака» в переговорах с Джоном Терри, рассказал о том, как продвигается диалог с экс-защитником «Челси».

Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне. Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.

Почему переговоры продвигаются так сложно? А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?

Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините.

Сегодня также сообщалось, что Терри уже получил российскую визу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» стал на шаг ближе к сотрудничеству с Терри
Сегодня, 19:42 41
Паредес согласился перейти в «Милан»
Сегодня, 12:31 47
Агент: «Ничего не знаю об интересе „Милана“ к Паредесу»
09 сентября 7
Мостовой: «Думал, что Терри уже закончил карьеру»
09 сентября 25
Терри уже сегодня подпишет контракт со «Спартаком»
08 сентября 223
Терри в «Спартаке» - ставка на характер
08 сентябряСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадка31
Обсудить
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:44
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:40
Добавьте пару лямов и станет на все 100%.
Землянин
Землянин
сегодня в 20:39
Приедет - хорошо, не приедет - ещё лучше: и жены целы и пенсионеры сыты, а водители довольны.

ААААА Ха Ха Ха :~))

*Все в выигрыше в любом раскладе
cska.78
cska.78 ответил parallels
сегодня в 20:33
в точку)
:)))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:32
ждем с нетерпением
parallels
parallels ответил cska.78
сегодня в 20:32
С каждым накинутым лямом вероятность в процентах увеличивается!
в точку)
cska.78
cska.78
сегодня в 20:29
С каждым накинутым лямом вероятность в процентах увеличивается!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:27
Вероятность подорожания лукойловской горючки возросла на 50 процентов.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:24
Эпопея продолжается: "Согласно информации источника, 37-летний английский защитник Джон Терри оформил российскую визу." " За дело берется Марко Трабукки", "Вероятность сделки с Терри возросла с 10 до 50 процентов". Смотрите в следующих сериях: " Переговоры идут со скрипом", Благодаря гению Трабукки вероятность возросла до 73,4 %", "Жена Терри угрожает ему разводом" и.т.д
Брулин
Брулин
сегодня в 20:19
50% это как в анекдоте про динозавра: либо подпишут, либо нет? )))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:18
Федун все же отнял заправки у Юхана в пользу Терри .. пожертвовал зятьком
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 20:15
на 40 % обнадёжили спартачей, с 10, до 50 %, что всё таки срастётся трансфер века, не, трансфер года, не, трансфер 9 месяцев
parallels
parallels
сегодня в 20:07
ждут терри в тарасовке уже 5847 серий.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 20:05
А какой сейчас у Терри уровень???
anfield1984
anfield1984
сегодня в 20:03
Санта-Барбара
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100