Агент: «Вероятность сделки с Терри возросла с 10 до 50 процентов»

Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий сторону «Спартака» в переговорах с Джоном Терри, рассказал о том, как продвигается диалог с экс-защитником «Челси».

Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне. Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.

Почему переговоры продвигаются так сложно? А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ ?

Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините.