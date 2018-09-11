Итальянская пресса сообщает, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно.
Спортивный директор миланского клуба Леонардо и директор департамента стратегического развития Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса. Сам аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Переговоры между клубами начнутся уже зимой.
За Паредесом также следят «Ювентус» и «Реал», «Зенит» хочет выручить за хавбека примерно 30-35 млн евро.
Во вторых Промес сколько поиграл в Спартаке прежде чем в конце концов смог стать чемпионом. С учетом его зарплаты в раойоне 4 млн. И да, на продаже Промеса Спартак именно "наврился".
Во вторых Промес сколько поиграл в Спартаке прежде чем в конце концов смог стать чемпионом. С учетом его зарплаты в раойоне 4 млн. И да, на продаже Промеса Спартак именно "наврился".
P.S. Промес не уехал чемпионом России, спартак финишировал на 3-м месте - оно не чемпионское. Жаль, что спартачи этого не занют. Промес уехал лузером КР, героем Энфилда и побеждатором Салоников
P.S. Промес не уехал чемпионом России, спартак финишировал на 3-м месте - оно не чемпионское. Жаль, что спартачи этого не занют. Промес уехал лузером КР, героем Энфилда и побеждатором Салоников
Сегодня 12:40
По любому дороже промески и клуб посолиднее.
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чем в данное время Милан солиднее Севильи?
лишь бы к любой новости Спартак приплести.
Сегодня 12:40
По любому дороже промески и клуб посолиднее.
---------------------------------------------------------------------------
чем в данное время Милан солиднее Севильи?
лишь бы к любой новости Спартак приплести.
А его кто то спрашивал?
А его кто то спрашивал?