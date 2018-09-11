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Паредес согласился перейти в «Милан»

сегодня, 12:31

Итальянская пресса сообщает, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор миланского клуба Леонардо и директор департамента стратегического развития Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса. Сам аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Переговоры между клубами начнутся уже зимой.

За Паредесом также следят «Ювентус» и «Реал», «Зенит» хочет выручить за хавбека примерно 30-35 млн евро.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
сегодня в 13:12
Армия Манчини бежит с берегов Невы
DevilsMilan
DevilsMilan
сегодня в 13:08
да откуда эти слухи берутся
Олeневод
Олeневод
сегодня в 13:06
Сейчас Спартак Зе Луиша начнёт за 60 впаривать , на вопрос - а чего так дорого , Федун ответит типа деньги нужны -отступные зятю заплатить
ndedov
ndedov
сегодня в 13:05
Ну и хорошо, что согласился, удачи ему там.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:05
ПОИГРАЛ - ПОРАДОВАЛ НУ И МОЛОДЕЦ!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 12:59
Кстати, жаль если он уйдёт.
sn_spb
sn_spb ответил ziborock
сегодня в 12:55
Abverin Вот только на продаже Промеса Спартак "наврился", а Передаса за что взяли за то и отдают, при этом клуб платил ему зарплату чтобы занять 5 место!))) А Промес уехал чемпионом России!)))
Во первых Паредеса Зенит купил за 23 млн, хочет продать за 35 млн.
Во вторых Промес сколько поиграл в Спартаке прежде чем в конце концов смог стать чемпионом. С учетом его зарплаты в раойоне 4 млн. И да, на продаже Промеса Спартак именно "наврился".
Jum13
Jum13 ответил ziborock
сегодня в 12:52
Abverin Вот только на продаже Промеса Спартак "наврился", а Передаса за что взяли за то и отдают, при этом клуб платил ему зарплату чтобы занять 5 место!))) А Промес уехал чемпионом России!)))
Это да. Интер за Промеса 47 миллионов предлагал. Но Федун не попался на этот "развод для лохов" и продал в Севилью за 20. Навар на первом месте - первое правило бизнеса Федуна

P.S. Промес не уехал чемпионом России, спартак финишировал на 3-м месте - оно не чемпионское. Жаль, что спартачи этого не занют. Промес уехал лузером КР, героем Энфилда и побеждатором Салоников
LOpp
LOpp
сегодня в 12:51
Abverin
Сегодня 12:40
По любому дороже промески и клуб посолиднее.
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чем в данное время Милан солиднее Севильи?
лишь бы к любой новости Спартак приплести.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 12:49
Паредаса просто так не отпустим!
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 12:49
Хороший клуб для продолжения карьеры,удачи ему если уйдет !!!
ziborock
ziborock
сегодня в 12:49
Abverin Вот только на продаже Промеса Спартак "наврился", а Передаса за что взяли за то и отдают, при этом клуб платил ему зарплату чтобы занять 5 место!))) А Промес уехал чемпионом России!)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:49
Зениту он совсем не нужен.
Sergus
Sergus
сегодня в 12:48
Не смотрится он в Зените.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 12:43
ИВАНОВИЧ И КОКО С ДЮБОЙ СИЛЬНО РАССТРОЯТСЯ.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 12:41
Реал тоже интересовался Кутеповым.
Abverin
Abverin
сегодня в 12:40
По любому дороже промески и клуб посолиднее.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 12:35
Паредас Согласился.....

А его кто то спрашивал?
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