сегодня, 12:31

Итальянская пресса сообщает, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор миланского клуба Леонардо и директор департамента стратегического развития Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса. Сам аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Переговоры между клубами начнутся уже зимой.

За Паредесом также следят «Ювентус» и «Реал», «Зенит» хочет выручить за хавбека примерно 30-35 млн евро.