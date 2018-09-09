  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ПеруПеру 1.28 5.38 10
ГлавнаяНовости

Мостовой: «Думал, что Терри уже закончил карьеру»

сегодня, 13:04

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой продолжает рассуждать о возможном переходе 37-летнего английского оборонца Джона Терри в ряды «красно-белых».

Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру. Он же после «Челси» куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в «Спартак». Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и «Спартака», и всей РПЛ.

Сможет ли Терри стать одним из лидеров «красно-белых»? Вряд ли Джон приходит, чтобы играть такую роль – все-таки 37 лет. В команде и так есть лидеры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Терри уже сегодня подпишет контракт со «Спартаком»
Вчера, 16:31 216
Терри в «Спартаке» - ставка на характер
Вчера, 15:00Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадка31
«Спартак» предложил Терри 1,8 млн фунтов за сезон
Вчера, 13:28 20
Терри успешно прошел медосмотр для «Спартака»
Вчера, 13:05 18
Журналист: «Терри готов подписать однолетний контракт со „Спартаком“»
Вчера, 12:39 10
Терри проходит медицинское обследование для «Спартака»
Вчера, 11:27 193
Обсудить
Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:39
А кто у нас явный лидер?
kiendjin
kiendjin
сегодня в 13:35
Закончить его карьеру и существование Спартака может тока Барселона, верим что когда нибудь мы встретимся в ЛЧ.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:34
Терри скоро офигеет, во что вляпался!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:34
Все это шутки .
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 13:23
потроллил тарасовцев по брацки)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:15
Саша!
Это ты закончил карьеру и вес на пузо набрал,
а Джон на то и Джон, решил закончить свою карьеру в России.
И ведь не случайно...
Где - то у него Терри - " прозвучала " фраза о том, что напишу книгу о России.
Парень воочию сам всё увидит Россию и ещё пользу принесёт фк " Спартак " своей игрой и голами...
tuman960
tuman960
сегодня в 13:13
Эх Марадону бы в Спартак вместо Промеса-имидж подпрыгнет))))Такие пенсионские переходы не повышают имидж,а на оборот понижают!!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 13:12
Конечно, закончил карьеру... Приходящие в Спартак и в 20 лет, считай, карьеру заканчивают...)))
Тупорылый ПУПС
Тупорылый ПУПС
сегодня в 13:12
Так и есть, перейдя к пупсикам, Джон завершил футбольную карьеру и начал цирковую.
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 13:10
Пффф ничего этот Мостовой не понимает. Терри - это один из лучших защитников нулевых))) !! Щас пупсики еще Роналдо с Кака подпишут и хана всем будет....... в фнл))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:08
Многие так думали, но не Терри.
Агенту удалось удачно пристроить клиента.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100