Мостовой: «Думал, что Терри уже закончил карьеру»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой продолжает рассуждать о возможном переходе 37-летнего английского оборонца Джона Терри в ряды «красно-белых».

Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру. Он же после «Челси» куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в «Спартак». Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и «Спартака», и всей РПЛ .

Сможет ли Терри стать одним из лидеров «красно-белых»? Вряд ли Джон приходит, чтобы играть такую роль – все-таки 37 лет. В команде и так есть лидеры.