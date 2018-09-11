Льорис назвал форварда, против которого ему пришлось тяжелее всего

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал о том, против кого ему было сложнее всего играть.
Сложно выбрать одного игрока. Возможно, Рауль. Я играл против него, когда он выступал за «Реал» и «Шальке». Он каждый раз бросает мимолетный взгляд на вратаря, чтобы оценить его позицию, и бьет.
После него идут Суарес, Месси и другие игроки, которые не нуждаются в представлении.
Если вспоминать времена, когда я был в «Ницце», часто приходилось играть против нападающего ПСЖ Паулеты.
Напомним, сейчас Льорис восстанавливается после травмы бедра, которая помешала ему помочь сборной Франции в последних матчах.