Льорис назвал форварда, против которого ему пришлось тяжелее всего

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис рассказал о том, против кого ему было сложнее всего играть.

Сложно выбрать одного игрока. Возможно, Рауль. Я играл против него, когда он выступал за «Реал» и «Шальке». Он каждый раз бросает мимолетный взгляд на вратаря, чтобы оценить его позицию, и бьет.

После него идут Суарес, Месси и другие игроки, которые не нуждаются в представлении.