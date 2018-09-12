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Саутгейт: «Рэшфорд станет топ-футболистом, мы это знаем»

сегодня, 01:47
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швейцарией (1:0) в товарищеской встрече прокомментировал игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. 20-летний англичанин стал автором победного гола.

Выступлением Рэшфорда я доволен больше всего остального. Мы видим, насколько это впечатляющий игрок, и знаем, что он станет топ-футболистом. У Маркуса суперменталитет, а работать с ним – одно удовольствие.

На этой неделе он забил дважды. Рэшфорд и раньше показывал очень хорошую игру в сборной. Но закончить сбор с двумя отличными голами – это очень важно для него.

Напомним, Рэшфорд также отличился голом в ворота сборной Испании в матче Лиги Наций (1:2).

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 02:31
Главное для него,это стабильность.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 02:24
мы еще от федерико македы не отошли
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