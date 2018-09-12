Саутгейт: «Рэшфорд станет топ-футболистом, мы это знаем»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швейцарией (1:0) в товарищеской встрече прокомментировал игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. 20-летний англичанин стал автором победного гола.

Выступлением Рэшфорда я доволен больше всего остального. Мы видим, насколько это впечатляющий игрок, и знаем, что он станет топ-футболистом. У Маркуса суперменталитет, а работать с ним – одно удовольствие.

На этой неделе он забил дважды. Рэшфорд и раньше показывал очень хорошую игру в сборной. Но закончить сбор с двумя отличными голами – это очень важно для него.