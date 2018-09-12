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Мартинес: «Исландия начала встречу лучше, но нам помог забитый мяч»

сегодня, 01:30
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия0 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Исландией (3:0) в матче Лиги Наций, а также высказался о нападающем своей команды Ромелу Лукаку, который записал на свой счёт дубль.

Исландия начала эту встречу лучше нас. Так что я видел, что нам было непросто.

Но мы смогли устоять и взяли игру под свой контроль. Мы забили голы и стали играть лучше соперника. Если вы забиваете первыми, то перехватываете инициативу в свои руки. Исландия играла лучше, но мы открыли счёт.

Я давно знаю Лукаку и понимаю, как он играет. Я знал, какую роль он играет в сборной, когда я ещё тренировал «Эвертон».

Я слежу за Батшуайи и вижу, как он навязывает конкуренцию Лукаку. Ромелу необходимо демонстрировать класс, потому что Батшуайи тоже сильный форвард.

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