Мартинес: «Исландия начала встречу лучше, но нам помог забитый мяч»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Исландией (3:0) в матче Лиги Наций, а также высказался о нападающем своей команды Ромелу Лукаку, который записал на свой счёт дубль.

Исландия начала эту встречу лучше нас. Так что я видел, что нам было непросто.

Но мы смогли устоять и взяли игру под свой контроль. Мы забили голы и стали играть лучше соперника. Если вы забиваете первыми, то перехватываете инициативу в свои руки. Исландия играла лучше, но мы открыли счёт.

Я давно знаю Лукаку и понимаю, как он играет. Я знал, какую роль он играет в сборной, когда я ещё тренировал «Эвертон».

Я слежу за Батшуайи и вижу, как он навязывает конкуренцию Лукаку. Ромелу необходимо демонстрировать класс, потому что Батшуайи тоже сильный форвард.