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Боатенг: «Я позвонил Моуриньо и поблагодарил за интерес к моей кандидатуре»

сегодня, 07:53

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал, почему этим летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Летом ко мне проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Мне не хотелось просто так покидать «Баварию». Я надеялся на новый вызов в карьере.

Мне хорошо в «Баварии». Это один из самых больших клубов мира.

Я позвонил Жозе Моуриньо и сказал ему, что его интерес к моей кандидатуре – это честь для меня. Я также поблагодарил его за старания подписать меня в МЮ.

Я объяснил Жозе, что мне будет сложно уйти из «Баварии», и если я это сделаю, то на новом месте всё должно быть лучше во всех аспектах.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:19
А я почему-то вспомнил, как Месси посадил Боатенга на пятую точку. Можно смотреть и смотреть на это, как бесконечно можно смотреть на костер и журчащий ручей...
cska plus
cska plus
сегодня в 09:03
Лёгкий подхалимаш.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:01
Идти к асабливаму, чтобы потом с Зиданом ещё определяться со своей судьбой?... )))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:11
В Баварии играть попроще чем в Англии.
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