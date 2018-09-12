Боатенг: «Я позвонил Моуриньо и поблагодарил за интерес к моей кандидатуре»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал, почему этим летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Летом ко мне проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ .

Мне не хотелось просто так покидать «Баварию». Я надеялся на новый вызов в карьере.

Мне хорошо в «Баварии». Это один из самых больших клубов мира.

Я позвонил Жозе Моуриньо и сказал ему, что его интерес к моей кандидатуре – это честь для меня. Я также поблагодарил его за старания подписать меня в МЮ .

Я объяснил Жозе, что мне будет сложно уйти из «Баварии», и если я это сделаю, то на новом месте всё должно быть лучше во всех аспектах.