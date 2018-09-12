Австралийский клуб предлагает Пирло контракт на один матч

сегодня, 04:05

Полупрофессиональный австралийский клуб «Эйвондэйл» предложил бывшему полузащитнику сборной Италии Андреа Пирло контракт на один матч, информирует источник.

Через неделю «Эйвондэйлу» предстоит провести четвертьфинальный матч Кубка Австралии против «Сиднея». По такому случаю руководство мельбурнского клуба предложило 39-летнему итальянцу возобновить карьеру на один матч.

Напомним, Пирло завершил карьеру футболиста в прошлом году. Его последним клубом был «Нью-Йорк Сити». На данный момент Пирло находится в процессе получения тренерской лицензии.