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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 66’ Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 18’ Логотип СШАСША 0:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Закончился первый тайм Логотип БразилияБразилия 3:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Австралийский клуб предлагает Пирло контракт на один матч

сегодня, 04:05

Полупрофессиональный австралийский клуб «Эйвондэйл» предложил бывшему полузащитнику сборной Италии Андреа Пирло контракт на один матч, информирует источник.

Через неделю «Эйвондэйлу» предстоит провести четвертьфинальный матч Кубка Австралии против «Сиднея». По такому случаю руководство мельбурнского клуба предложило 39-летнему итальянцу возобновить карьеру на один матч.

Напомним, Пирло завершил карьеру футболиста в прошлом году. Его последним клубом был «Нью-Йорк Сити». На данный момент Пирло находится в процессе получения тренерской лицензии.

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