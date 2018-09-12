Ковтун: «„Спартак“ хотел, чтобы Терри был в команде. Не получилось»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал новость о том, что английский футболист Джон Терри отказался пополнять ряды «красно-белых».

Насколько имиджево ударит отказ Терри перейти в «Спартак» по московскому клубу? Сложно сказать. Будь на месте Терри менее известный игрок, воспринималось бы это более спокойно. Но, я думаю, нужно будет пару дней, чтобы все улеглось. Мы не знаем, с чем связано это решение, в чем загвоздка. «Спартак» желал, чтобы Джон был в команде. Он бы приносил команде пользу. Не получилось. Кто окажется крайним? Мое мнение — стоит подождать и узнать подробности.

Что касается того, что «Спартак» теперь остался с двумя здоровыми центральными защитниками, то это сложный момент, который, наверное, будоражит и главного тренера. Крайний вариант — ставить на эту позицию игрока другого амплуа. Возрастает ответственность Джикии и Боккетти, им предстоит быть более аккуратными и внимательными, хотя от травм никто не застрахован.