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Ковтун: «„Спартак“ хотел, чтобы Терри был в команде. Не получилось»

сегодня, 20:55

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал новость о том, что английский футболист Джон Терри отказался пополнять ряды «красно-белых».

Насколько имиджево ударит отказ Терри перейти в «Спартак» по московскому клубу? Сложно сказать. Будь на месте Терри менее известный игрок, воспринималось бы это более спокойно. Но, я думаю, нужно будет пару дней, чтобы все улеглось. Мы не знаем, с чем связано это решение, в чем загвоздка. «Спартак» желал, чтобы Джон был в команде. Он бы приносил команде пользу. Не получилось. Кто окажется крайним? Мое мнение — стоит подождать и узнать подробности.

Что касается того, что «Спартак» теперь остался с двумя здоровыми центральными защитниками, то это сложный момент, который, наверное, будоражит и главного тренера. Крайний вариант — ставить на эту позицию игрока другого амплуа. Возрастает ответственность Джикии и Боккетти, им предстоит быть более аккуратными и внимательными, хотя от травм никто не застрахован.

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Все комментарии
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 21:49
Всё как по накатанной, даже не удивлён, что Терри не приедет. Каррера уже на чемоданах, не знает как свалить. Федун говорит, что курс евро вырос и хорошего ни чего не ждите.Что-то мне подсказывает, что дело идёт к расформированию.
tuman960
tuman960
сегодня в 21:31
растрезвонили на весь мир в результате пшик!!!!ОЙ,СТЫДНО!!!!
Zak11
Zak11
сегодня в 21:17
Столько шума поднялось за эти дни. Но к сожалению, семья Терри не захотела лететь в Россию.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:16
Любому адекватному понятно, что дело здесь не в Спартаке...
kastites
kastites
сегодня в 21:14
Терри одумался во время
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:07
Жесткий облом у свиных! ХЕ-ХЕ
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