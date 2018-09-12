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Чернышов: «Сложно объяснить, почему Терри не перешел в „Спартак“»

сегодня, 20:36

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал известие о том, что английский защитник Джон Терри отказался переходить в «Спартак».

Сложно объяснить, почему Терри не перешел в «Спартак». Может быть несколько причин, личная, финансовая. Может быть в эти дни он получил хорошее предложение от одного из английских клубов?!

Было бы интересно посмотреть на такого игрока в российском чемпионате. Мое мнение — Терри помог бы «Спартаку» в этой ситуации.

Сообщалось, что семья Терри не пожелала переезжать в Россию. 

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 21:23
такая бредовая вся эта тема
Zak11
Zak11
сегодня в 21:16
Терри уже в инстаграм объяснил причину. Семья не захотела перемен, сам Джон был не против поиграть у нас.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 21:15
На 0,5 ляма другие дали больше....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:04
А чего тут обьяснять? Терри не захотел быть свиньей!
iNels
iNels ответил Литейный 4
сегодня в 21:02
Просто Терри почитал и посмотрел, что из себя представляет Спартак. До этого он и знать не знал о существовании этого ФК. Гыгыгы
"До этого он и знать не знал о существовании этого ФК"

вот давай без этого! лишь бы потроллить! прекрасно он знает спартак! он со скамейки наблюдал, как его челси разматывает мясо в лч со счетом 4:1, а потом еще в москве побегал и 2:0 выиграл)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:57
Тоже мне тайна за семью печатями,просто не захотел становиться свином,плюс на ушко шепнули про Жано и глушаковскую баню ...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:53
Просто Терри почитал и посмотрел, что из себя представляет Спартак. До этого он и знать не знал о существовании этого ФК. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:45
потерял бойцовский нюх англичанина с туманного Альбиона забияка хренов.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:40
Эпилог. Высказывания экспертов, аналитиков и др. о несостоявшемся переходе Терри. Первый пошел.
cska.78
cska.78
сегодня в 20:37
Не захотел пачкать свою славную карьеру о семинулевый клуб!
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