Чернышов: «Сложно объяснить, почему Терри не перешел в „Спартак“»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал известие о том, что английский защитник Джон Терри отказался переходить в «Спартак».
Сложно объяснить, почему Терри не перешел в «Спартак». Может быть несколько причин, личная, финансовая. Может быть в эти дни он получил хорошее предложение от одного из английских клубов?!
Было бы интересно посмотреть на такого игрока в российском чемпионате. Мое мнение — Терри помог бы «Спартаку» в этой ситуации.
Сообщалось, что семья Терри не пожелала переезжать в Россию.
вот давай без этого! лишь бы потроллить! прекрасно он знает спартак! он со скамейки наблюдал, как его челси разматывает мясо в лч со счетом 4:1, а потом еще в москве побегал и 2:0 выиграл)))
вот давай без этого! лишь бы потроллить! прекрасно он знает спартак! он со скамейки наблюдал, как его челси разматывает мясо в лч со счетом 4:1, а потом еще в москве побегал и 2:0 выиграл)))