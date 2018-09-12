Чернышов: «Сложно объяснить, почему Терри не перешел в „Спартак“»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал известие о том, что английский защитник Джон Терри отказался переходить в «Спартак».

Сложно объяснить, почему Терри не перешел в «Спартак». Может быть несколько причин, личная, финансовая. Может быть в эти дни он получил хорошее предложение от одного из английских клубов?!

Было бы интересно посмотреть на такого игрока в российском чемпионате. Мое мнение — Терри помог бы «Спартаку» в этой ситуации.