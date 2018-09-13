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Ришарлисон: «Когда-то я продавал на улице конфеты и работал в поле»

сегодня, 06:55

Форвард «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о том, что в детстве от его услуг отказывалось множество клубов.

У меня не хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать количество клубов, который мне отказали.

Я был готов сам отказаться от футбола, но поднял голову и отправился в Белу-Оризонти, имея на руках только билет в один конец на последний просмотр. Если бы у меня не получилось, то на билет домой в Эшпириту-Санту денег бы мне не хватило, а это 600 километров.

В тот день я отдал все свои силы и попал в команду. Если бы я сдался после первого отказа, то никогда не оказался бы там, где нахожусь сегодня. 

Мне пришлось жить в доме моего дяди, потому что он был ближе всего к тому месту, где я тренировался, и у меня не было денег на автобус.

Раньше я продавал конфеты и мороженое на улице, работал в поле, чтобы помочь своим родителям. Я не мог пойти иным путём. Каждый  делал всё возможное, чтобы стать футболистом. Я понял, что для достижения своих целей нужно иметь терпение, настойчивость и веру в людей.

Напомним, вчера Ришарлисон отметился дублем в своём втором матче за сборную Бразилии.

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