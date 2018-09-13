Гаскойн: «Саутгейт невероятен, я очень им горжусь»

Бывший партнёр Гарета Саутгейта по сборной Англии Пол Гаскойн похвалил наставника национальной команды за проделанную работу.

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта действует на поле так, как и надо играть в футбол. Это отражается в том, как они передают друг другу мяч. Они молоды, сильны и наслаждаются футболом.

Сборная Англии невозможно талантлива. Звучит невероятно, правда?

Я очень горжусь Гаретом как тренером. Я сказал это ему перед игрой со Швейцарией.

Этот парень невероятен. Его команда играет так, как этого бы хотели мы все. Теперь всё, что нам необходимо, это конечный результат в виде мяча в сетке ворот соперника.