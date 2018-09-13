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Гаскойн: «Саутгейт невероятен, я очень им горжусь»

сегодня, 04:15

Бывший партнёр Гарета Саутгейта по сборной Англии Пол Гаскойн похвалил наставника национальной команды за проделанную работу.

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта действует на поле так, как и надо играть в футбол. Это отражается в том, как они передают друг другу мяч. Они молоды, сильны и наслаждаются футболом.

Сборная Англии невозможно талантлива. Звучит невероятно, правда? 

Я очень горжусь Гаретом как тренером. Я сказал это ему перед игрой со Швейцарией. 

Этот парень невероятен. Его команда играет так, как этого бы хотели мы все. Теперь всё, что нам необходимо, это конечный результат в виде мяча в сетке ворот соперника.

Во время сентябрьского сбора англичане уступили Испании в матче Лиги Наций (1:2) и обыграли Швейцарию в товарищеском поединке (1:0).

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