Гаскойн: «Саутгейт невероятен, я очень им горжусь»

Бывший партнёр Гарета Саутгейта по сборной Англии Пол Гаскойн похвалил наставника национальной команды за проделанную работу.
Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта действует на поле так, как и надо играть в футбол. Это отражается в том, как они передают друг другу мяч. Они молоды, сильны и наслаждаются футболом.
Сборная Англии невозможно талантлива. Звучит невероятно, правда?
Я очень горжусь Гаретом как тренером. Я сказал это ему перед игрой со Швейцарией.
Этот парень невероятен. Его команда играет так, как этого бы хотели мы все. Теперь всё, что нам необходимо, это конечный результат в виде мяча в сетке ворот соперника.
Во время сентябрьского сбора англичане уступили Испании в матче Лиги Наций (1:2) и обыграли Швейцарию в товарищеском поединке (1:0).