Мане: «Родители говорили, что мои занятия футболом – пустая трата времени»

Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о том, что его родители в детстве призывали Мане отказаться от занятий футболом и сосредоточиться на учёбе.

Я родился в деревне, где никогда не было футболиста, которому удалось бы добиться успеха в больших чемпионатах.

Помню, что, когда я был маленьким, мои родители хотели, чтобы я стал учителем. Они считали, что футбол – это пустая трата времени, и что я никогда не добьюсь в нём успеха.

Я отвечал им: «Это единственный вариант работы, который позволит мне помочь вам. Я верю, что у меня есть шанс стать футболистом».

Они не были уверены в этом, потому что мы жили далеко от столицы, и почти никто из местных не преуспел в этом деле. Поэтому они были против этой идеи вплоть до того дня, как я подписал первый профессиональный контракт.

Я отдал все свои силы ради этого. Дошёл до той стадии, где у них уже не оставалось выбора. Они начали помогать мне, и всё получилось. Сегодня все они гордятся мной.