  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Испания. Кубок
  • США. МЛС
1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
ГлавнаяНовости

Мане: «Родители говорили, что мои занятия футболом – пустая трата времени»

сегодня, 05:01

Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о том, что его родители в детстве призывали Мане отказаться от занятий футболом и сосредоточиться на учёбе.

Я родился в деревне, где никогда не было футболиста, которому удалось бы добиться успеха в больших чемпионатах.

Помню, что, когда я был маленьким, мои родители хотели, чтобы я стал учителем. Они считали, что футбол – это пустая трата времени, и что я никогда не добьюсь в нём успеха.

Я отвечал им: «Это единственный вариант работы, который позволит мне помочь вам. Я верю, что у меня есть шанс стать футболистом».

Они не были уверены в этом, потому что мы жили далеко от столицы, и почти никто из местных не преуспел в этом деле. Поэтому они были против этой идеи вплоть до того дня, как я подписал первый профессиональный контракт.

Я отдал все свои силы ради этого. Дошёл до той стадии, где у них уже не оставалось выбора. Они начали помогать мне, и всё получилось. Сегодня все они гордятся мной.

Сенегалец отличился дублем во встрече 1-го тура Премьер-Лиги против «Вест Хэма». В нынешнем сезоне на счету Мане 4 гола в первых 4 турах АПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гаскойн: «Саутгейт невероятен, я очень им горжусь»
Сегодня, 04:15 0
Асенсио: «Не хотел бы закончить карьеру с 20-м номером на спине»
Сегодня, 03:35 1
Кариус: «Большую часть моих поклонников составляют женщины»
Сегодня, 03:04 2
Билья: «Хочу продлить контракт с „Миланом“»
Сегодня, 00:24 1
Гвардиола рассказал, где хочет закончить свою тренерскую карьеру
Вчера, 23:49 39
Куадрадо: «Победы - это единственное, что имеет значение для „Ювентуса“»
Вчера, 23:34 0
Обсудить
Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 05:22
Не одини он такой, по этой причине, очень многим талантам не дали воплотить свою мечту
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100