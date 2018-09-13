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Асенсио: «Не хотел бы закончить карьеру с 20-м номером на спине»

сегодня, 03:35

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заявил, что намерен стать более значимым игроком в мадридском клубе.

Я не хотел бы закончить свою карьеру с 20-м номером на спине. Этим всё сказано.

Хотел ли бы я его поменять? Да, посмотрим, что будет дальше.

С Криштиану [в «Реале»] или без него, я преследую одну и ту же цель – иметь место в составе и играть важную роль в команде. Пока всё хорошо, я здорово начал сезон и продолжаю работать на тренировках.

Асенсио также подчеркнул, что никогда не хотел уйти из «Реала».

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