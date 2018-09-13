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Батленд: «Саутгейт заверил, что я могу получать вызов даже из Чемпионшипа»

сегодня, 05:54

Вратарь «Сток Сити» Джек Батленд рассказал, что сможет и дальше вызываться в сборную Англии, несмотря на то, что выступает за команду из второй английской лиги.

Вы скажете, что стандарты Чемпионшипа отличаются от других лиг, но здесь по-прежнему достаточно высокие требования к игрокам. Я всё ещё должен показывать свою лучшую игру.

Мне по-прежнему необходимо быть в форме, быть сильным, хорошо работать на тренировках и показывать убедительную игру. Если я смогу продолжать это делать, то надо думать, я смогу остаться в национальной команде. Тренер заверил меня в этом. 

Этот сезон я провожу в Чемпионшипе. Очевидно, что это всё немного усложняет, но тренер заверил меня в том, что, если я буду поддерживать высокий уровень, то смогу и дальше быть частью сборной.

25-летний голкипер защищал ворота сборной Англии в недавнем товарищеском матче против Швейцарии (1:0).

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