Бикфалви восстановился после травмы и готов сыграть с «Ростовом»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви восстановился после травмы ноги и готовится принять участие в предстоящем матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом».
Встреча состоится 17 сентября. В прошлом туре, напомним, «Урал» крупно уступил ЦСКА.
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви восстановился после травмы ноги и готовится принять участие в предстоящем матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом».
Встреча состоится 17 сентября. В прошлом туре, напомним, «Урал» крупно уступил ЦСКА.