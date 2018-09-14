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Бикфалви восстановился после травмы и готов сыграть с «Ростовом»

сегодня, 17:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов17.09.2018 в 17:30 Не начался

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви восстановился после травмы ноги и готовится принять участие в предстоящем матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом».

Встреча состоится 17 сентября. В прошлом туре, напомним, «Урал» крупно уступил ЦСКА.

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