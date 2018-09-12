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Смолов тренируется в общей группе «Локомотива» и без ограничений

сегодня, 18:31

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Федор Смолов приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, футболист ушиб колено в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара».

Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам.

Также в расположение «железнодорожников» вернулись Гильерме, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов и Джефферсон Фарфан, которые находились в расположении своих национальных команд. Польский полузащитник Гжегош Крыховяк прибудет в четверг.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:09
Федя уже больше полугода только и тренируется и пока без особых успехов!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:59
Желаю Смолову быстрого выздоровления
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:49
В глухой запас его и выпускать, максимум, на последние 2-3 минуты, что-бы не успел организовать голевой пас на ворота Локо.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:29
Место в основе пока не заслужил
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 18:52
Значит с Динамо Тарасов будет играть
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