Смолов тренируется в общей группе «Локомотива» и без ограничений

сегодня, 18:31

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Федор Смолов приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, футболист ушиб колено в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара».

Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам.

Также в расположение «железнодорожников» вернулись Гильерме, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов и Джефферсон Фарфан, которые находились в расположении своих национальных команд. Польский полузащитник Гжегош Крыховяк прибудет в четверг.