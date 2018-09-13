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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы

сегодня, 12:54

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что защитник команды Федор Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы.

Кудряшов пропустит две недели. Сослан Джанаев лечится в Германии. Также не сыграет с «Енисеем» Ибрагим Цаллагов.

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cska.78
cska.78
сегодня в 13:16
2 недели не страшно! Здоровья!
drug01
drug01
сегодня в 13:03
Большая потеря
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