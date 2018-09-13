Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что защитник команды Федор Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы.
Кудряшов пропустит две недели. Сослан Джанаев лечится в Германии. Также не сыграет с «Енисеем» Ибрагим Цаллагов.
|Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд
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Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что защитник команды Федор Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы.
Кудряшов пропустит две недели. Сослан Джанаев лечится в Германии. Также не сыграет с «Енисеем» Ибрагим Цаллагов.