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Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2»

сегодня, 18:14

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2». 47-летний специалист будет помогать главному тренеру Владиславу Радимову.

Ранее сообщалось о возвращении в «Зенит» голкипера Юрия Жевнова.

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил tuman960
сегодня в 19:17
с чего это он бывший спартаковец!Радченко-питерский,закончил Смену,играл в Зените,потом 3 года в Спартаке,а потом зарубежом!!!Скорее зенитовец,чем спартач!!!!!!
Немного зашкварился,разве что. Не принимай близко к сердцу)
tuman960
tuman960 ответил вoлгoдoн
сегодня в 19:12
бывший спартач..что-то тут не так)
с чего это он бывший спартаковец!Радченко-питерский,закончил Смену,играл в Зените,потом 3 года в Спартаке,а потом зарубежом!!!Скорее зенитовец,чем спартач!!!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:02
Радимова на выход - в эксперты.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:49
Федун назначил Радченко заняться "зенЬкой-2"! Скоро Федун и Серёгу сменит на Горлуковича! Будут лазурные бакланы с синими мордами по полю летать!!!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:26
бывший спартач..что-то тут не так)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:23
"Зениту-2" вообще лучше без тренеров.
wingback
wingback
сегодня в 18:23
Ещё одного свиного газовые пригрели...
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