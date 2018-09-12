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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Адвокат получит новую работу в Нидерландах

сегодня, 20:25

70-летний специалист Дик Адвокат станет новым тренером «Утрехта», как это и ожидалось. Голландский клуб сообщил, что стороны достигли устного соглашения, все документы будут оформлены в понедельник.

Экс-наставник «Зенита» и сборной России ранее тренировал роттердамскую «Спарту». Стоит заметить, что в «Утрехте» Адвокат заканчивал свою игровую карьеру.

«Утрехт» расстался с Жан-Полем Де Йонгом в связи с неудовлетворительными результатами команды. Под его руководством коллектив завоевал одну победу в четырех стартовых матчах Эредивизии.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:43
Ему уже самому надо адвоката. Куда ни придёт,везде провал.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 21:11
И промеса с собой захвати!
311
311
сегодня в 20:49
Дик после сборной России сменил 9 клубов за 6 лет. В среднем по 8 месяцев в клубе. Так даже Красножана с Григоряном не шпыняли!)
drug01
drug01
сегодня в 20:48
Удачи маленькому генералу
Antonchik
Antonchik
сегодня в 20:28
Удачи Адвокату в Утрехте!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 20:27
Заголовок звучит не как футбольная новость
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