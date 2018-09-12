Адвокат получит новую работу в Нидерландах

сегодня, 20:25

70-летний специалист Дик Адвокат станет новым тренером «Утрехта», как это и ожидалось. Голландский клуб сообщил, что стороны достигли устного соглашения, все документы будут оформлены в понедельник.

Экс-наставник «Зенита» и сборной России ранее тренировал роттердамскую «Спарту». Стоит заметить, что в «Утрехте» Адвокат заканчивал свою игровую карьеру.

«Утрехт» расстался с Жан-Полем Де Йонгом в связи с неудовлетворительными результатами команды. Под его руководством коллектив завоевал одну победу в четырех стартовых матчах Эредивизии.