Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии

Футбольная федерация Чехии объявила об увольнении главного тренера Карела Яролима. Соглашение между сторонами разорвано по обоюдному согласию сторон.
В ближайшие дни представители Федерации проведут встречи с кандидатами на вакантный пост.
Напомним, вчера сборная Чехии со счетом 1:5 проиграла команде России в товарищеском матче.
Общими усилиями Украины и России, отправили человека в отставку)))
Общими усилиями Украины и России, отправили человека в отставку)))
Гений, отправляющий тренеров соперников в отставку.
Гений, отправляющий тренеров соперников в отставку.