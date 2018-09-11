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Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии

сегодня, 13:52

Футбольная федерация Чехии объявила об увольнении главного тренера Карела Яролима. Соглашение между сторонами разорвано по обоюдному согласию сторон.

В ближайшие дни представители Федерации проведут встречи с кандидатами на вакантный пост.

Напомним, вчера сборная Чехии со счетом 1:5 проиграла команде России в товарищеском матче.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Jum13
сегодня в 16:02
Испания проиграла России
Да-да, и всё благодаря виртуозному мастерству ноги Акинфеева, ха-ха!)))
ndedov
ndedov
сегодня в 15:38
Трагедия, проиграли и ушел.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:12
Посмотрели бы те кто тренера удалял на места в рейтинговой таблице и подумали бы - За что??))
Брулин
Брулин
сегодня в 15:07
Купер, Йерро, Яролим. Сборная России становится киллером
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 15:02
Ушатали наши чешского физрука
serNiko
serNiko
сегодня в 15:00
Ну вот.. а говорят разделили народы..
Общими усилиями Украины и России, отправили человека в отставку)))
Союзник противников
Союзник противников ответил Jum13
сегодня в 14:56
Испания проиграла России
До них ещё весть не дошла. Всего-то ей третий месяц!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:55
Главная при чина-не поражение ,а язык.Не надо было говорить,что играли с Украиной на равных,а сборная России выше чешской на две головы.Какая же "великая европейская держава" стерпит подобное,когда на дворе 2018 год??? Практически оскорбление.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:54
В общем у Чехии сборной сейчас нет.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:42
Довели человека ))
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 14:33
правильно сделали, что выгнали в шею, играют они сейчас просто позорно, кстати манчини - ни чем не лучше
Jum13
Jum13 ответил sir_Alex
сегодня в 14:27
Ладно бы, проиграли бы Германии или Испании!
Испания проиграла России
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:10
Ладно бы, проиграли бы Германии или Испании!
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 14:08
При Яролиме Чехия опустилась ниже некуда. Состав неплохой, а результаты на уровне Люксембурга.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:02
Зе Болотный. Гений, отправляющий тренеров соперников в отставку.
В отставку, его отправили хохлы. Россия- тока оформила приговор.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:58
Зе Болотный.
Гений, отправляющий тренеров соперников в отставку.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:58
Его надо было выгнать ещё после позора со сведомыми, а то, что произошло вчера- нормально и ожидаемо.
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