«Спартак» подтвердил уход Гераскина

«Спартак» подтвердил уход Юхана Гераскина с поста технического директора клуба. 29-летний функционер покинул московский клуб по собственному желанию.
Отметим, что Юхан Гераскин является зятем владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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«Спартак» подтвердил уход Юхана Гераскина с поста технического директора клуба. 29-летний функционер покинул московский клуб по собственному желанию.
Отметим, что Юхан Гераскин является зятем владельца «Спартака» Леонида Федуна.