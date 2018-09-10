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«Спартак» подтвердил уход Гераскина

сегодня, 18:12

«Спартак» подтвердил уход Юхана Гераскина с поста технического директора клуба. 29-летний функционер покинул московский клуб по собственному желанию.

Отметим, что Юхан Гераскин является зятем владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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Все комментарии
Sergus
Sergus
сегодня в 18:56
Юхан, видать, столько украл, что даже для спартачей это перебор.
Alista
Alista
сегодня в 18:53
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 18:22
    Ну как всегда по собственному желанию.)))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:20
    Юх хоу )))
    Олeневод
    Олeневод
    сегодня в 18:16
    Таки гешефт старшего Федуна с шлимазом Юханом не вышел , таки вопрос и шо теперь один из них поц?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 18:14
    И по новой,поехали,кто первый начнет капаться в чужой кухне?
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