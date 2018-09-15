Почеттино: «„Ливерпуль“ был лучше „Тоттенхэма“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 5-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

«Ливерпуль» был лучше. Мы сражались, были близки к хорошему результату, а в конце на Соне был пенальти. В таком случае результат мог стать другим.

Конечно, я разочарован результатом, но нам нужно продолжать работать. Сегодня был такой матч, в котором каждый мог выиграть или проиграть.

Есть много пищи для размышлений, но сейчас только начало сезона, нужно сохранять спокойствие. Настал тяжелый период? Слушайте, не волнуйтесь обо мне!