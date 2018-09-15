Почеттино: «„Ливерпуль“ был лучше „Тоттенхэма“»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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17:00 Идет второй тайм, 85’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 90’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 88’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Идет второй тайм, 69’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
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Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
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Почеттино: «„Ливерпуль“ был лучше „Тоттенхэма“»

сегодня, 17:36
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 5-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

«Ливерпуль» был лучше. Мы сражались, были близки к хорошему результату, а в конце на Соне был пенальти. В таком случае результат мог стать другим.

Конечно, я разочарован результатом, но нам нужно продолжать работать. Сегодня был такой матч, в котором каждый мог выиграть или проиграть.

Есть много пищи для размышлений, но сейчас только начало сезона, нужно сохранять спокойствие. Настал тяжелый период? Слушайте, не волнуйтесь обо мне!

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 18:44
забивать надо было
DXTK
DXTK
сегодня в 18:32
в прошлом сезоне уже сделали подарок 2-2, сейчас не стали пенку ставить потому что ливерпуль лидер турнирной таблицы, а обычно против лидеров пенки в конце матча в их ворота не ставят. Нужно не на судью надеяться, а самим за 90 минут создавать.

После 5 туров 2 поражения не предвещает ничего хорошего, будем надеяться в четверку команда войдет.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 18:31
Почеттино понравились халявные пенальти в ворота Ливерпуля? Там Сон сделал непонятное движение... Я после просмотра пяти повторов подряд, так и не понял, было там нарушение или нет.
Alista
Alista
сегодня в 17:45
Ливерпуль с победой!
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