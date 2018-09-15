Де Росси: «„Ювентус“ - не инопланетяне»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о том, что думает о гегемонии «Ювентуса» в итальянском чемпионате.

«Ювентус» — не инопланетяне, хотя они, безусловно, сильнее остальных команд в Серии А. Благодаря крепкому финансовому положению они могут инвестировать больше денег, чем любой другой клуб чемпионата Италии.

Они находятся на другом уровне в этом плане. Однако все мы играем на поле, а «Ювентусу» всеравно приходится биться с тем же «Кьево» или «Палермо».

«Рома» рассчитывает финишировать в первой четверке, это наш уровень. Должны подтвердить статус рядовых участников Лиги чемпионов.