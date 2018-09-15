Аллегри: «Дибала должен доказать, что заслуживает место в старте»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Идет второй тайм, 55’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Идет второй тайм, 84’ Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Идет второй тайм, 80’ Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 83’ Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 84’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 41’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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Аллегри: «Дибала должен доказать, что заслуживает место в старте»

сегодня, 14:32

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о причинах, почему нападающий Пауло Дибала получает так мало игровой практики в этом сезоне.

Пауло не играл, потому что таков был мой тактический выбор. Его профессиональная подготовка не обсуждается, но я должен выбирать 11 игроков стартового состава и еще трех, которые выйдут на замену. Дибала должен доказать, что заслуживает место в стартовом составе. Это касается всех игроков. Когда есть талантливые футболисты в команде, кто-то должен сидеть на скамейке. 

Однако мне не нравится, что общественность давит на Дибалу со всех сторон. СМИ жаждут крови, хотят его уничтожить.

Ранее сам Дибала признался, что неудачно начал сезон.

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Все комментарии
Sergus
Sergus
сегодня в 15:42
Тренеру виднее.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:45
Роналду пришел - основная причина
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