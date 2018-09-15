Аллегри: «Дибала должен доказать, что заслуживает место в старте»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о причинах, почему нападающий Пауло Дибала получает так мало игровой практики в этом сезоне.

Пауло не играл, потому что таков был мой тактический выбор. Его профессиональная подготовка не обсуждается, но я должен выбирать 11 игроков стартового состава и еще трех, которые выйдут на замену. Дибала должен доказать, что заслуживает место в стартовом составе. Это касается всех игроков. Когда есть талантливые футболисты в команде, кто-то должен сидеть на скамейке.



Однако мне не нравится, что общественность давит на Дибалу со всех сторон. СМИ жаждут крови, хотят его уничтожить.