Веденеев: «Пять очков отрыва „Зенита“ не значат ничего»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал тот факт, что «сине-бело-голубые» после семи туров оторвались от ближайшего преследователя в таблице на 5 очков.

Это не значит ровным счетом ничего. Слишком свежи еще в памяти события двух минувших сезонов, когда «Зенит» от матча к матчу наращивал преимущество, от которого потом ничего не осталось. А ведь команда была на ходу, в великолепной форме. А потом теряла не только гандикап, но и саму игру.



Пока идем с «Зенитом» от игры к игре с надеждой, что тренерский штаб сумеет правильно распределить силы и произвести грамотную ротацию, к примеру, в двух ближайших матчах с «Копенгагеном» и «Локомотивом», которые пройдут в четверг и воскресенье. Тем более что у команды Сёмина будет на двое суток больше для отдыха. Двое суток - это уйма времени, если учесть, что «Зениту» играть на третий день после поездки в Данию. Таких циклов у команды по осени будет достаточно, поэтому давайте пока просто за нее болеть.