  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

Веденеев: «Пять очков отрыва „Зенита“ не значат ничего»

сегодня, 09:42
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал тот факт, что «сине-бело-голубые» после семи туров оторвались от ближайшего преследователя в таблице на 5 очков.

Это не значит ровным счетом ничего. Слишком свежи еще в памяти события двух минувших сезонов, когда «Зенит» от матча к матчу наращивал преимущество, от которого потом ничего не осталось. А ведь команда была на ходу, в великолепной форме. А потом теряла не только гандикап, но и саму игру.

Пока идем с «Зенитом» от игры к игре с надеждой, что тренерский штаб сумеет правильно распределить силы и произвести грамотную ротацию, к примеру, в двух ближайших матчах с «Копенгагеном» и «Локомотивом», которые пройдут в четверг и воскресенье. Тем более что у команды Сёмина будет на двое суток больше для отдыха. Двое суток - это уйма времени, если учесть, что «Зениту» играть на третий день после поездки в Данию. Таких циклов у команды по осени будет достаточно, поэтому давайте пока просто за нее болеть.

Накануне «Зенит» обыграл «Оренбург» (2:1). 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Скопинцев рассказал о забавном случае с Киммихом
Сегодня, 09:33 5
Чернышов: «Сложно сказать, что произошло со „Спартаком“ в игре с „Ахматом“»
Вчера, 23:47 17
Филимонов: «ЦСКА может побороться с „Зенитом“ за чемпионство»
Вчера, 23:33 18
Даудов: «Не раз говорил, что „Ахмат“ способен обыграть любого соперника»
Вчера, 23:25 2
Бубнов: «„Спартак“ не наиграл на ничью»
Вчера, 22:54 13
Мамаев: «В чемпионате России нет легких игр»
Вчера, 22:45 5
Обсудить
Все комментарии
andre_can
andre_can
сегодня в 10:44
полностью солидарен!!!
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 10:40
у нас еще есть друзья в чемпионате, так что набирать очки продолжим.
sir-5
sir-5 ответил Faustello
сегодня в 10:37
Что то старого доброго старика Ээха-Рейнгольда не слышно, с нетерпением ждём новые эпитеты для пупсиков ))
См. моё сообщение ниже.
sir-5
sir-5
сегодня в 10:36
...и тут подоспела свежая "Синусоида Рейнгольда" :

– «Ахмат» – неудобный соперник для всех, не только для «Спартака», который в целом сыграл безобразно. При своих болельщиках нужно играть в грамотный, атакующий футбол, а «Спартак» смотрелся бездарно. Мастера, профессионалы, но к своей работе отнеслись не должным образом. Я говорю о желании и самоотдаче, это основные компоненты. Вновь убедился в том, что в нынешнем состоянии «Спартак» не способен решать большие задачи. Этим поражением команда заметно осложнила себе жизнь, – сказал Рейнгольд.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:36
Пока так и есть.
Faustello
Faustello ответил VIPded
сегодня в 10:23
Семак с такими возможностями чемпионство возьмёт. Серебро - у ЦСКА. ))) Пищевику же пора отдохнуть от евронагрузок...)))
Рановато ещё медальки раздавать )))
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 10:22
Жаль, со "Спартаком" два проходных очка потеряли. Аукнутся такие матчи.
У нас судейко вообще отнял победу над чуханами + над Анжи им победу подарил. Вот так середняки и пробиваются в ЕК чтобы там позорить Россию Матушку )))
Faustello
Faustello
сегодня в 10:20
Что то старого доброго старика Ээха-Рейнгольда не слышно, с нетерпением ждём новые эпитеты для пупсиков ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:20
Жаль, со "Спартаком" два проходных очка потеряли. Аукнутся такие матчи.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:17
Отсчёт надо вести по ЦСКА и Краснодару, спартак в ауте.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:13
Отрыв в 5 очков у фк "Зенит" , для всех участников Чемпионата - как красная тряпка
VIPded
VIPded
сегодня в 10:11
Семак с такими возможностями чемпионство возьмёт. Серебро - у ЦСКА. )))
Пищевику же пора отдохнуть от евронагрузок...)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:07
А мое мнение значить как начнут чемпионат так и закончат
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:06
Это означает бесспорное преимущество.
drug01
drug01
сегодня в 10:05
Отрыв есть и это не предел!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 09:59
Значат, что опять будет пятое место
Faustello
Faustello
сегодня в 09:59
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 09:57
    +5 очков отрыв солидный, пора Зениту возвращаться))
    По лидировали и будет.
    Petergoff
    Petergoff
    сегодня в 09:49
    Удачи Зениту во всех турнирах,и только побед.
    magnum3000
    magnum3000
    сегодня в 09:47
    Рано считать отчи. Ещё 23 тура впереди. В прошлом сезоне тоже был отрыв. В результате всё профукали.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 09:45
    это только начало
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100