Веденеев: «Пять очков отрыва „Зенита“ не значат ничего»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал тот факт, что «сине-бело-голубые» после семи туров оторвались от ближайшего преследователя в таблице на 5 очков.
Это не значит ровным счетом ничего. Слишком свежи еще в памяти события двух минувших сезонов, когда «Зенит» от матча к матчу наращивал преимущество, от которого потом ничего не осталось. А ведь команда была на ходу, в великолепной форме. А потом теряла не только гандикап, но и саму игру.
Пока идем с «Зенитом» от игры к игре с надеждой, что тренерский штаб сумеет правильно распределить силы и произвести грамотную ротацию, к примеру, в двух ближайших матчах с «Копенгагеном» и «Локомотивом», которые пройдут в четверг и воскресенье. Тем более что у команды Сёмина будет на двое суток больше для отдыха. Двое суток - это уйма времени, если учесть, что «Зениту» играть на третий день после поездки в Данию. Таких циклов у команды по осени будет достаточно, поэтому давайте пока просто за нее болеть.
Накануне «Зенит» обыграл «Оренбург» (2:1).
– «Ахмат» – неудобный соперник для всех, не только для «Спартака», который в целом сыграл безобразно. При своих болельщиках нужно играть в грамотный, атакующий футбол, а «Спартак» смотрелся бездарно. Мастера, профессионалы, но к своей работе отнеслись не должным образом. Я говорю о желании и самоотдаче, это основные компоненты. Вновь убедился в том, что в нынешнем состоянии «Спартак» не способен решать большие задачи. Этим поражением команда заметно осложнила себе жизнь, – сказал Рейнгольд.
– «Ахмат» – неудобный соперник для всех, не только для «Спартака», который в целом сыграл безобразно. При своих болельщиках нужно играть в грамотный, атакующий футбол, а «Спартак» смотрелся бездарно. Мастера, профессионалы, но к своей работе отнеслись не должным образом. Я говорю о желании и самоотдаче, это основные компоненты. Вновь убедился в том, что в нынешнем состоянии «Спартак» не способен решать большие задачи. Этим поражением команда заметно осложнила себе жизнь, – сказал Рейнгольд.
Пищевику же пора отдохнуть от евронагрузок...)))
Пищевику же пора отдохнуть от евронагрузок...)))
Куда ты Каррерка Спартак завела
Без милой Промески нам больно хрю хрю
Ах если б ах если бы славный Федун
Купил бы нам Терри и больше Зулус
Ведь мы пятаки чемпионы Руси
Мы даже Анжи победили же жи
Хрю хрю хрюууууууууу ууууууу
https://www.youtube.com/watch?v=AMUOZRLKzCM
Куда ты Каррерка Спартак завела
Без милой Промески нам больно хрю хрю
Ах если б ах если бы славный Федун
Купил бы нам Терри и больше Зулус
Ведь мы пятаки чемпионы Руси
Мы даже Анжи победили же жи
Хрю хрю хрюууууууууу ууууууу
По лидировали и будет.
По лидировали и будет.