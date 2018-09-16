Филимонов: «ЦСКА может побороться с „Зенитом“ за чемпионство»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил расстановку сил в чемпионской гонке РПЛ .

Если смотреть на игру, то лидером выглядит петербургский «Зенит». Очень сбалансированная и интересная команда у них подобралась. Также я смотрел отрывки с матчами ЦСКА и они мне напомнили «Спартак» 96-го года. У нас тогда была тоже молодая и талантливая команда, которую серьезно не воспринимали. Думаю, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом году.