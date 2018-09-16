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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Филимонов: «ЦСКА может побороться с „Зенитом“ за чемпионство»

вчера, 23:33

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил расстановку сил в чемпионской гонке РПЛ.

Если смотреть на игру, то лидером выглядит петербургский «Зенит». Очень сбалансированная и интересная команда у них подобралась. Также я смотрел отрывки с матчами ЦСКА и они мне напомнили «Спартак» 96-го года. У нас тогда была тоже молодая и талантливая команда, которую серьезно не воспринимали. Думаю, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом году.

ЦСКА в последнем туре разгромил «Уфу» (3:0), а «Зенит» обыграл «Оренбург» (2:1).

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 00:09
А кто то против, пусть пробует.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:07
Маловероятно,травмы преследуют.Но мало ли что бывает у нас!
Jum13
Jum13
сегодня в 00:05
Вот любят свинявые за 20 туров до конца гадать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:55
На данном этапе гадания на желудях некорректны!!! 23 тура - это не хухры - мухры!!!
CSKA Rek
CSKA Rek
вчера в 23:54
Началось переобувание спартачей. Две недели назад они в голос говорили, что за чемпионство смогут бороться только спартак и Зенит. А сегодня спартак и в ....й не ставят. Всё, "великий" кончился. )))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 23:46
Да же Филимонов поставил крест на спартаке!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:44
7-й тур......
Как то рано он Локо и Спартак списывает.....
Вся борьба ещё впереди......
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