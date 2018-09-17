  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

Скопинцев рассказал о забавном случае с Киммихом

сегодня, 09:33

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев вспомнил о своей командировке в «РБ Лейпциг», где он пересекался с Йозуа Киммихом, который ныне играет за «Баварию».

Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всё равно поставят немца. Я был легионером – без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодёжный «Лейпциг U-23». Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

Был случай. Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренёк помладше на вид – я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: «В футболе важно стараться, проявляй себя». Короче, поддержал парня как мог.

Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Йозуа, желаем тебе успехов в „Баварии“». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри́». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию».

Скопинцев перешел в «Лейпциг» в 2015 году, однако пробиться в основную команду не смог. 

Сборная будущего. Максименко, Чалов, Игнатьев и Набиуллин

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Веденеев: «Пять очков отрыва „Зенита“ не значат ничего»
Сегодня, 09:42 21
Чернышов: «Сложно сказать, что произошло со „Спартаком“ в игре с „Ахматом“»
Вчера, 23:47 17
Филимонов: «ЦСКА может побороться с „Зенитом“ за чемпионство»
Вчера, 23:33 18
Даудов: «Не раз говорил, что „Ахмат“ способен обыграть любого соперника»
Вчера, 23:25 2
Бубнов: «„Спартак“ не наиграл на ничью»
Вчера, 22:54 13
Мамаев: «В чемпионате России нет легких игр»
Вчера, 22:45 5
Обсудить
Все комментарии
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 10:42
новость из разряда: ноумен Набабкин рассказал о забавном случае с Месси.
iNels
iNels
сегодня в 10:39
киммих поехал в баварию, а скопинцев - в команду, победившую баварию) и кто еще лучше устроился)))
борька
борька
сегодня в 10:07
Скоппц, почти орел! Удачи в Ростове, ты молодчина, играешь хорошо,, ,сегодня Уралу зпдвиньпаруголов! Успехов,парень!
Faustello
Faustello ответил Fuad Samedzadeh
сегодня в 10:05
Шутник..
Ну Скопинцев пока нормально за Ростов пылит.
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 09:43
Шутник..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100