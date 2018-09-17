Скопинцев рассказал о забавном случае с Киммихом

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев вспомнил о своей командировке в «РБ Лейпциг», где он пересекался с Йозуа Киммихом, который ныне играет за «Баварию».

Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всё равно поставят немца. Я был легионером – без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодёжный «Лейпциг U-23». Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

Был случай. Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренёк помладше на вид – я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: «В футболе важно стараться, проявляй себя». Короче, поддержал парня как мог.

Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Йозуа, желаем тебе успехов в „Баварии“». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри́». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию».