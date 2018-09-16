Чернышов: «Сложно сказать, что произошло со „Спартаком“ в игре с „Ахматом“»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о поражении «красно-белых» от «Ахмата» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ .

Предполагал, что «Спартаку» будет тяжело в игре с «Ахматом», но не ожидал, что проиграют. Сложно сказать, что произошло со «Спартаком» в этой игре. Может быть, сыграла свою роль пауза в чемпионате России. Факт, что «Спартак» сыграл вяло.