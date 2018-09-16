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Чернышов: «Сложно сказать, что произошло со „Спартаком“ в игре с „Ахматом“»

вчера, 23:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о поражении «красно-белых» от «Ахмата» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

Предполагал, что «Спартаку» будет тяжело в игре с «Ахматом», но не ожидал, что проиграют. Сложно сказать, что произошло со «Спартаком» в этой игре. Может быть, сыграла свою роль пауза в чемпионате России. Факт, что «Спартак» сыграл вяло.

Рахимов - очень квалифицированный специалист, и он уже сумел встряхнуть «Ахмат». Думаю, дальше будет еще лучше. При Рахимове «Ахмат» добился лучшего результата в чемпионате России и думаю, что в ближайшее время команда будет бороться за место в ЛЕ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:06
Завтра Валерий Георгиевич Карпин имеет шанс подняться в таблице выше отринувшего его клуба.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 00:05
Скоро в пердив.
Sergus
Sergus
сегодня в 00:02
Это обычное состояние спартака за последние 20 лет.
Sergus
Sergus
сегодня в 00:02
Это обычное состояние спартака за последние 20 лет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:51
Удачи Ахмату в борьбе за место в ЕК!!!
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