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Бубнов: «„Спартак“ не наиграл на ничью»

сегодня, 22:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ «Спартак» - «Ахмат» (1:2).

Почему «Спартак» по-прежнему не забивает с игры? Причина кроется как раз в ротации. Нет наигранных связей, не хватает синхронных действий, игроки плохо чувствуют друг друга. По большому счету и моментов-то у «красно-белых» не было, так что не стоит говорить о плохой реализации. По-хорошему пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой и наигрывать ее. Отсутствие сыгранности в итоге приводит к тем ошибкам, что закончились для «Спартака» пропущенными мячами.

«Ахмат» эту победу полностью заслужил – на ничью «Спартак» как минимум по моментам не наиграл. Грозненцы и вовсе могли забить больше, если бы Митришев использовал сумасшедшую возможность. Рашид Рахимов ничем не удивил – его команда сыграла так же, как и в предыдущих матчах с «красно-белыми». «Ахмат» сел в глухую оборону и уповал на быстрые контратаки. Победный опыт у команды уже имелся, причем по такой же модели. Да и состав в целом остался тем же, что был у Рахимова раньше.

Домашнее поражение всегда неприятно, а это еще и крайне опасно для «Спартака» с турнирной точки зрения. «Зенит» уже оторвался на пять очков, а ЦСКА и «Краснодар» напирают снизу. Впереди дерби с «армейцами», и очередная осечка может опустить «красно-белых» еще ниже. Не говоря уже о том, что «Зенит» получит еще более внушительное преимущество. 

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 23:07
Что верно то верно, с турнирной точки зрения Зенит уже оторвался на пять очков, а ЦСКА и Краснодар напирают снизу. А впереди дерби с армейцами.
tuman960
tuman960 ответил ziborock
сегодня в 23:00
На ошибках учаться!
Умный учится на чужих ошибках,глупый на своих!!!! А Спартаку что в лоб,что полбу!!!!
ziborock
ziborock
сегодня в 22:55
На ошибках учаться!
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