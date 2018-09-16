Бубнов: «„Спартак“ не наиграл на ничью»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ «Спартак» - «Ахмат» (1:2).

Почему «Спартак» по-прежнему не забивает с игры? Причина кроется как раз в ротации. Нет наигранных связей, не хватает синхронных действий, игроки плохо чувствуют друг друга. По большому счету и моментов-то у «красно-белых» не было, так что не стоит говорить о плохой реализации. По-хорошему пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой и наигрывать ее. Отсутствие сыгранности в итоге приводит к тем ошибкам, что закончились для «Спартака» пропущенными мячами.

«Ахмат» эту победу полностью заслужил – на ничью «Спартак» как минимум по моментам не наиграл. Грозненцы и вовсе могли забить больше, если бы Митришев использовал сумасшедшую возможность. Рашид Рахимов ничем не удивил – его команда сыграла так же, как и в предыдущих матчах с «красно-белыми». «Ахмат» сел в глухую оборону и уповал на быстрые контратаки. Победный опыт у команды уже имелся, причем по такой же модели. Да и состав в целом остался тем же, что был у Рахимова раньше.