«Утрехт» заключил с Адвокатом однолетний контракт

«Утрехт» подтвердил назначение Дика Адвоката новым главным тренером команды. С 70-летним специалистом заключен контракт до конца этого сезона.

✍️ Dick Advocaat is, starting from today, @fcutrecht's new Head Coach. Advocaat has signed a 1 year deal.



Also, Zeljko Petrovic has been named Assistent Coach. Today is also his first day on the job in Utrecht. pic.twitter.com/ewIzMnxBwx