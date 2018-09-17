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Кирсанов подал в отставку с поста главного тренера «Сибири»

сегодня, 10:44

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов покинул свой пост по собственному желанию.

56-летний специалист работал с командой с сентября 2016 года. В прошлом сезоне «Сибирь» под его руководством заняла 7-е место в таблице ФНЛ, однако в текущей кампании коллектив одержал только 2 победы в 11 матчах и на данный момент занимает 17-ю позицию. В последнем туре «Сибирь» проиграла «Чертаново» (1:2).

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Обгольц.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:11
Правильно сделал что ушел
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:25
не по силам
drug01
drug01
сегодня в 11:18
Осень пора отставок..... Кто следующий Спартак????
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
сегодня в 11:01
Главный тренер с фамилией на "К" подал в отставку в клубе с названием на "С". Совпадение? Не думаю ))
Совпадение. "Спартак" пока только первый матч проиграл, хотя до этого ему просто везло нереально. Проиграет второй и третий, затем и шарфики полетят и Рейнгольд к мату перейдет, вот тогда Федун уже забеспокоится.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:51
Главный тренер с фамилией на "К" подал в отставку в клубе с названием на "С".
Совпадение? Не думаю ))
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