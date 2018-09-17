Кирсанов подал в отставку с поста главного тренера «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов покинул свой пост по собственному желанию.
56-летний специалист работал с командой с сентября 2016 года. В прошлом сезоне «Сибирь» под его руководством заняла 7-е место в таблице ФНЛ, однако в текущей кампании коллектив одержал только 2 победы в 11 матчах и на данный момент занимает 17-ю позицию. В последнем туре «Сибирь» проиграла «Чертаново» (1:2).
Временно исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Обгольц.
Совпадение? Не думаю ))
Совпадение? Не думаю ))