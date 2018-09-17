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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Орлов: «У Дзюбы период фанфар. Дай бог, чтобы так и продолжалось»

сегодня, 21:45

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лидере «Зенита» Артеме Дзюбе.

Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша. У наших футболистов это нередко бывало. Он приезжает в Оренбург, и взрослые женщины берут автографы, разговаривают с ним, фотографируются. Откуда у них такая любовь к футболу? Оказывается, она у них где-то была, наверное, в молодости. Я вижу, как Дзюба себя ведет, и он молодец. Ему 30 лет, и он уже всё пережил, всё видел, а сейчас пожинает плоды. Сейчас у него период фанфар. Так что дай бог, чтобы так и продолжалось. Для команды он очень полезен — и в раздевалке, и во время игры.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 22:48
Удачи Дзюбе славить Зенит!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 22:47
Дзюба не захотел в Тарасовке бромантан жрать килограммами и с зулуссами общаться на зулусском.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:46
Вся футбольная Россия хочет чтобы пик карьеры у Дзюбы, в котором он сейчас пребывает, продлился как можно дольше.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 22:45
Дзюба в спартаке был бы на уровне банщика или арбузника, короче позорил бы спартак потихоньку и всё.
Alista
Alista
сегодня в 22:43
Спартаклоны услышали знакомую фамилию, сразу набежали.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:42
Это он у пупсиков свиньей был, а в Зените стал человеком.
Шамаич
Шамаич ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:42
Давайте ка троллинг байкала произведем? Назар проводил опрос у себя в блоге. И Что же? NAZAR 007 [Best ] 04.04.2018, 02:12 Ну вот и завершился итоговый подсчет голосов по лучшим болельщикам и не разглагольствуя долго, сразу перехожу к финальным подсчетам : 1. ЛОКОМОТИВ : 1. Фан Джигурды - 20, 2. Байкал - 17, 3. vane4ek - 10. В этом году у болельщиков РЖД - новая тройка лидеров : поздравления Константину ( Джигурда) с "золотом" в сезоне, "серебро" взял один из новых пользователей соккера -Байкал, и "бронза" досталась веселому,позитивному парню - Ивану !!! Тогда байкал - не хейтил Назара. Новый пользователь - Соккера. Ну привет, озерный, который заявил, что Я САМ СЕБЕ КАРАУЛЫ ЛЕПИЛ. Ответишь за это?)
Это клон васгена,сплошной треп о том кто чего сказал,короч одни сплетни,футбол ему не надо!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 22:42
В Зените Дзюба вышел на новый уровень. Особенно это заметно при просмотре игр в живую. Из спартака к нам пришёл сырой материал, сейчас же видно мастера.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:25
Байкал же переодетый глор Зенита
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:23
Лишь бы пальцы гнуть не начал...
Николай 86
Николай 86
сегодня в 22:22
"Ему 30 лет, и он уже всё пережил, всё видел"
Ага, все пережил, особенно чемпионство)
drug01
drug01
сегодня в 22:20
Фанфары штука временная?....скоро погаснут!Ведь особого мастерства то нет......
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:19
ОСЕНЬ. ОРЛОВ.
Землянин
Землянин
сегодня в 22:19
И Бабушки его тоже любят )))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:09
Тогда почему у Артёма отобрали капитанскую повязку, а Радиммова трясёт, когда комментаторы Матч-ТВ предлагают ему порадоваться за Атёмона? Гена, разберись!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 22:08
Давайте ка троллинг байкала произведем? Назар проводил опрос у себя в блоге. И Что же?

NAZAR 007 [Best ]
04.04.2018, 02:12
Ну вот и завершился итоговый подсчет голосов по лучшим болельщикам
и не разглагольствуя долго, сразу перехожу к финальным подсчетам :

1. ЛОКОМОТИВ :

1. Фан Джигурды - 20,
2. Байкал - 17,
3. vane4ek - 10.

В этом году у болельщиков РЖД - новая тройка лидеров :
поздравления Константину ( Джигурда) с "золотом" в сезоне,
"серебро" взял один из новых пользователей соккера -Байкал,
и "бронза" досталась веселому,позитивному парню - Ивану !!!

Тогда байкал - не хейтил Назара. Новый пользователь - Соккера.
Ну привет, озерный, который заявил, что Я САМ СЕБЕ КАРАУЛЫ ЛЕПИЛ. Ответишь за это?)
korn3512
korn3512
сегодня в 22:04
Куртизан и раздевалочная крыса - лицо зенита
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Dj Лёха
сегодня в 22:02
Некорректное сравнение. У Дзюбы период, как будто он залез к Паредесу в шкафчик, нашёл там месячную зарплату и его при этом никто не застукал.
Не выдавай свои мечты за чужие.
ziborock
ziborock
сегодня в 22:02
Артем Дзюба (после перехода в Зенит): Я не девочка, от кричалок не растаю!
Артем Дзюба (наши дни): Когда весь стадион кричит „Дзюба“, я куда-то улетаю!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 22:01
А в раздевалке, он чем полезен??? Что-то Генадий Сергеич не договаривает....
рус фан
рус фан
сегодня в 21:58
Дзюба в Зените и сборной расцвел и считаю даже с прогрессировал в футбольном мастерстве.
Шамаич
Шамаич
сегодня в 21:56
У орла совсем шифер поехал,откуда у зюби крыша?,давно бакланы склевали!
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 21:54
Арлов ещё неадекватнее стипана копуста.
шацк
шацк
сегодня в 21:54
Гена береги свою крышу -т бакланы кругом...
Dj Лёха
Dj Лёха
сегодня в 21:51
Некорректное сравнение. У Дзюбы период, как будто он залез к Паредесу в шкафчик, нашёл там месячную зарплату и его при этом никто не застукал.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 21:51
А насчёт старого орлобаклана такие опасения давно позади
60spartak na cska
60spartak na cska
сегодня в 21:51
не поедет у него крыша,а вот у орлова что то не то !!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:47
да,Спартак его сделал человеком
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