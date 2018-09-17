Орлов: «Жирков может вообще не вернуться на поле»

сегодня, 21:30

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может больше не появиться на футбольном поле.

Напомним, что Жирков не играет еще с ЧМ -2018, на котором он в матче 1/8 финала турнира против сборной Испании получил повреждение ахилла.