  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

Орлов: «Жирков может вообще не вернуться на поле»

сегодня, 21:30

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может больше не появиться на футбольном поле.

Напомним, что Жирков не играет еще с ЧМ-2018, на котором он в матче 1/8 финала турнира против сборной Испании получил повреждение ахилла.

Жиркова жалко. Он еще до сих пор никак и ничто… У него ахилл, это история такая, что… Вряд ли, может быть, даже и вообще появится. Дай бог ему здоровья, пусть выздоравливает.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов: «У Дзюбы период фанфар. Дай бог, чтобы так и продолжалось»
Сегодня, 21:45 26
Погребняк начнет тренироваться по индивидуальной программе в октябре
Сегодня, 21:34 3
Агент Фернандеша: «Не понимаю, почему нам предлагают всего год контракта»
Сегодня, 20:40 6
Парфенов: «Мы сами себе усложнили игру простыми ошибками»
Сегодня, 19:55 6
Игнашевич: «Игра с „Викторией“ покажет, как справится ЦСКА с травмами»
Сегодня, 19:45 8
Карпин: «„Ростов“ мог и выиграть, и проиграть»
Сегодня, 19:40 10
Обсудить
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:40
Если так случится, то будет очень жаль Здоровья Юре, скорейшего выздоровления.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:24
Жаль Юру,но он на мой взгляд сам себя мучал играя с такой травмой и усугубляя её.
Doping87
Doping87
сегодня в 22:21
Здоровья Юре.
удав
удав
сегодня в 22:07
жаль,не лучший способ завершить карьеру(
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:03
Хватит наигрался пусть отдыхает
шацк
шацк
сегодня в 21:56
Гена стал врачом команды? Понятно, что трепло, но как то своих хоронить заживо не очень красиво...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:49
Орлов может больше не появиться в комментаторской?!?
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!! ..........а жаль!!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:42
пенсионеры подлечат
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:41
Здоровья Жиркову.
Sergus
Sergus
сегодня в 21:37
Орлов всё знает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100