Агент Фернандеша: «Не понимаю, почему нам предлагают всего год контракта»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, сообщил, что они не просят от клуба зарплату в размере 4 миллионов евро в год.

Чем мы недовольны? Прежде всего – отсутствием уважения. Мы не могли нормально общаться с клубом, кроме тех моментов, когда у меня был диалог с господином Геркусом. Он ведет себя более профессионально, а вот спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус с апреля не выходил на связь. Я даже спросил у Геркуса, не потерял ли Эрик мобильный телефон. И подчеркну, что мы не просим 4 миллиона в год. Сумма зарплаты 4 миллиона евро – от нас давно не звучала. Это изнутри клуба идет информация, что Мануэл хочет зарплату 4 миллиона евро в год. Мы говорили об этом в начале переговоров, но потом, после обсуждения с клубом, позиция изменилась. Мне неприятно говорить о Фарфане и Хеведесе. Они хорошие футболисты. Но вопрос – почему одному дают 2 года контракта, а второму – 3? А нам почему дают один год?