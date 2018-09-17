  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

Игнашевич: «Игра с „Викторией“ покажет, как справится ЦСКА с травмами»

сегодня, 19:45
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19.09.2018 в 22:00 Не начался

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от выездного матча «армейцев» против «Виктории» Пльзень в 1-м туре Лиги чемпионов.

Игра с „Викторией“ покажет, как справится ЦСКА с травмами. У нас боеспособный состав. Это дебют для многих игроков, нервный момент, но мы неплохо играем первые матчи в группе. Надеюсь, традиция продолжится.

Для молодых игроков Лига чемпионов — безусловный стресс, но в то же время это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать. Вон «Зенит» в чемпионате в один футбол играет, а в еврокубках — в другой.

Игра будет открытой. «Виктория» – атакующая команда. Мы изучали и основную, и молодёжные команды, будут играть за счёт коротких передач. Интересная должна быть встреча.

Перенос матчей на «Лужники»? Я предпочёл бы играть на своём стадионе, но и руководство понять можно. На «Реал» придёт много точно, ну и «Рома» с «Викторией» соберут, надеюсь. «Лужники» всегда были уютным стадионом, особенно после реконструкции.

Встреча состоится 18 сентября. Команды рассудит французский рефери Бенуа Бастьен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Фернандеша: «Не понимаю, почему нам предлагают всего год контракта»
Сегодня, 20:40 1
Парфенов: «Мы сами себе усложнили игру простыми ошибками»
Сегодня, 19:55 3
Карпин: «„Ростов“ мог и выиграть, и проиграть»
Сегодня, 19:40 4
Семин: «Хочу, чтобы Фернандеш остался в „Локомотиве“»
Сегодня, 19:40 2
Семин: «Смолова нет, а игра будет»
Сегодня, 19:31 6
Фернандеш: «Разговоры о контракте не отвлекают от матча с „Галатасараем“»
Сегодня, 19:10 0
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:48
ЦСКА победит
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:40
Первая выездная игра прояснит готовность обновлённого ЦСКА к играм в ЛЧ и ЛЕ.
Нужна победа и за неё будут биться ребята. Удачной игры и только без травм (достали уже).
ДСА
ДСА
сегодня в 20:18
Для ЦСКА все решится в первом туре.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:14
Удачи армейцам.
drug01
drug01
сегодня в 20:00
Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100