Игнашевич: «Игра с „Викторией“ покажет, как справится ЦСКА с травмами»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от выездного матча «армейцев» против «Виктории» Пльзень в 1-м туре Лиги чемпионов.

Игра с „Викторией“ покажет, как справится ЦСКА с травмами. У нас боеспособный состав. Это дебют для многих игроков, нервный момент, но мы неплохо играем первые матчи в группе. Надеюсь, традиция продолжится.

Для молодых игроков Лига чемпионов — безусловный стресс, но в то же время это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать. Вон «Зенит» в чемпионате в один футбол играет, а в еврокубках — в другой.

Игра будет открытой. «Виктория» – атакующая команда. Мы изучали и основную, и молодёжные команды, будут играть за счёт коротких передач. Интересная должна быть встреча.

Перенос матчей на «Лужники»? Я предпочёл бы играть на своём стадионе, но и руководство понять можно. На «Реал» придёт много точно, ну и «Рома» с «Викторией» соберут, надеюсь. «Лужники» всегда были уютным стадионом, особенно после реконструкции.