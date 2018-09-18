Футболист получил травму, споткнувшись о собаку

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Необычный эпизод случился в матче четвертой по силе лиги Румынии. Прямо во время игры на поле выбежала собака. Защитник одной из команд бросился закрыть правый фланг, но не заметил животное. Споткнувшись о собаку, футболист рухнул на газон.

По информации румынского журналиста Эмануэла Рошу, игрок получил травму.

Dog comes on the pitch, injures player, life goes on. Romanian football brilliance. pic.twitter.com/79V6DeDWQX — Emanuel Roşu (@Emishor) 17 сентября 2018 г.

Собаки не только травмируют футболистов, но и помогают им готовиться к сезону. Так, нападающий «Барселоны» Лионель Месси летом оттренировал финты, сыграв в футбол с огромным бордоским догом.