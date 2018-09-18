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Футболист получил травму, споткнувшись о собаку

сегодня, 00:37

Необычный эпизод случился в матче четвертой по силе лиги Румынии. Прямо во время игры на поле выбежала собака. Защитник одной из команд бросился закрыть правый фланг, но не заметил животное. Споткнувшись о собаку, футболист рухнул на газон.

По информации румынского журналиста Эмануэла Рошу, игрок получил травму.

Собаки не только травмируют футболистов, но и помогают им готовиться к сезону. Так, нападающий «Барселоны» Лионель Месси летом оттренировал финты, сыграв в футбол с огромным бордоским догом.

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Все комментарии
Alista
Alista
сегодня в 01:37
Пес возмутился судейством.
Sergus
Sergus
сегодня в 01:31
Собака обрадовалась, что пупсики проиграли.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:54
одно слово - румын
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:51
думал про неймара новость
Abordage
Abordage
сегодня в 00:39
Собака-вредитель.
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