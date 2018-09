Футболист получил травму, споткнувшись о собаку

Необычный эпизод случился в матче четвертой по силе лиги Румынии. Прямо во время игры на поле выбежала собака. Защитник одной из команд бросился закрыть правый фланг, но не заметил животное. Споткнувшись о собаку, футболист рухнул на газон.

По информации румынского журналиста Эмануэла Рошу, игрок получил травму.

Dog comes on the pitch, injures player, life goes on. Romanian football brilliance. pic.twitter.com/79V6DeDWQX