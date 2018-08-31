Народный обозреватель. Дорожка в «Спартак» и двойник Иньесты

вчера, 18:58

Пришло время проверить, как вы шутили в августе. «Соккер.ру» по традиции собрал в одном материале импровизированное творчество читателей за прошедший месяц.



15 место. Milan199675 – о словах Антонио Кассано: «Могу играть в футбол до 60 лет».



Это говорит человек, который закончил играть в футбол в 30 лет.



14 место. DEIVID прокомментировал новость о том, что английский клуб «Брентфорд» заключил договор с похоронным агентством, чтобы болельщики могли заказать специальный гроб с клубной эмблемой и в правильных цветах.



Тогда им еще и Глушакова надо приобрести, ведь Глушаков – это похороны.



13 место. фанат джигурды – о том, что «Брюгге» освободил Владимира Габулова от тренировок, чтобы вратарь мог сконцентрироваться на поисках нового клуба.



«Брюгге» посчитал себя недостойным клубом для заслуженного мастера спорта.



12 место. Медив – о том, что в сборную Аргентины вызван Паредес, а Месси – нет.



Видимо теперь состав Аргентины собирает Паредес... А ему негоже играть со всякими Месси.



11 место. 53 лайка собрал пост mangoх12 под новостью о том, что УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три матча еврокубков.

10 место. Footbolista - о словах Сергея Степашина: «Дзюбу остановит только Дзюба».



Дзюбу остановит только Манчини...



9 место. dzvinka – о том, что тренер «Хоффенхайма» сделал себе макияж перед матчем с «Баварией».



Не та уже немчура, не та.



8 место. LOpp – о том, что Павел Погребняк подписал контракт с «Уралом».



Ну, теперь можно с чистой совестью гнать в Турин на матч Ювентуса».



7 место. Так Себе Аналитик – добавил недостающую фразу к извинениям Поля Погба перед болельщиками после крупного поражения от «Тоттенхэма».



«Скоро я сделаю новую стрижку, и с ней мы точно начнем побеждать»



6 место. Морозовский – о реплике Ахмеда Мусы: «Говорят, что я уехал в Саудовскую Аравию из-за денег, но это не так!»



Все хотят играть в футбол бесплатно, но им не разрешают!



5 место. spartach n1 – о том, что Алан Дзагоев стал голосом «Яндекс.Навигатора».







4 место. Волгодон № 2 – о том, что Гус Хиддинк может возглавить сборную Колумбии.



У Голландии с Колумбией много общего)))



3 место. Gelious – очень тонко о мнении Хуана Себастьяна Верона, что сборной Аргентине нужно строить команду, а не искать спасителя.



Особенно если спаситель голый.



2 место. Повеселила читателей новость о том, что японский клуб «Виссел Кобе» нанял двойника Иньесты для встреч с болельщиками. Качество дублера можете оценить сами.

Face à l'absence d'Andres Iniesta lors d'un show à Tokyo, son club japonais du Vissel Kobe a décidé d'engager un «sosie» pour faire plaisir aux fans. On vous laisse juger de la ressemblance 😅 pic.twitter.com/q7dt1AZvMx — Goal France (@GoalFrance) 7 августа 2018 г.



Алсидес Гиджиев: «Китайская подделка».

YRunner: «На Али Экспресс заказывали?»

Гус Пойет:



1 место. D.vil – о переходе Романа Еременко в «Спартак»



Все дорожки теперь ведут в «Спартак»!



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