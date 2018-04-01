Народный обозреватель. Подержанные иномарки и шевелюра Черчесова

В международный день смеха «Соккер.ру» делится вашими шутками и футбольными приколами – досталось Черчесову, Куртуа и многим другим героям марта.

20 место. Через два дня возвращается Лига чемпионов, можно вспомнить яркий дубль Месси в «домик» вратаря «Челси» в середине марта:

Viduka: Куртуа стоит внести некоторые изменения в свое обмундирование.

19 место. Бывший хавбек «Локомотива» и «Анжи» Алиев возглавил любительский клуб «Хмельницкий», а Duda Gigolaev Osetin явно в курсе бурной молодости Александра:

Срочная новость в ленту: ФК «Хмельницкий» официально переименован в ФК «Опохмельницкий».

18 место. В Мексике появился 13-летний «аналог» Лионеля Месси, а вы развили тему.

4RT: «Пиратская копия»

swift stream: В «Спартаке» делают аналоги Реброва для продажи конкурентам.

Призрак Убитого Енота: А я подумал, что в 13 лет он уже убедил родителей все деньги через панамские офшоры гонять.

17 место. «Локомотив» подкалывают за перенос выездного матча и второе в чемпионате поражение от «Амкара»:

ALEX26659: теперь «Амкару» придётся деньги возвращать...

16 место. Фанат ЦСКА и пародист Грушевский предложил сделать из Дзюбы центрального защитника для сборной России. Вы ерничаете:

Adollinn: Не надо из Дзюбы Кутепова делать.

Colonist: Из Дзюбы можно сделать штангу для ворот, он уже давно созрел!

112910415: памятник хороший из него выйдет, будет символизировать несбывшиеся футбольные надежды.

Konst56: Может из Грушевского артиста сделать?

Vistory: На его майке нужно написать made in Spartak (возможен брак).

15 место. 85% фанатов ПСЖ высказались в опросе за кадровую революцию в клубе. Вам понравилась новость:

Аксинья: «Зенит» может сдать в аренду крейсер «Аврору».

14 место. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом», но слава знаменитой апелляции после «Амкара» их догнала:

Iborock: Ждем протест от питерских и требования переигровки!)

13 место. Месут Озил превзошел достижение Кантона – потратил меньше матчей АПЛ, чтобы собрать 50 ассистов, а вы не о том подумали:

311: Я уж подумал, что ушатал болелу с ноги!)

12 место. Черчесов всегда делает то, что говорит: «Аршавин в сборной? Мы приняли решение, что у нас молодая команда».

Ваня лучший: Черчесов прав, у нас «молодая» команда, где тон задают юные Жирков (35 лет), Самедов (33 года), Камбаров, Глушаков (по 31) и другие безусые и безбородые юнцы.

11 место. Моуриньо выделят летом 200 млн фунтов на трансферы, вы знаете о том, как Жозе их потратит:

Viduka: Результат предсказуем

10 место. Слуцкий подписал контракт с «Витессом». Ваша реакция:

Indian: КВН выдохнул.

Знатог: Наш Штирлиц получил новое задание.

9 место. Новичок «Спартака» Ханни в марте заявил, что для него титулы важнее денег. Вы считаете, что в таком случае Софьян зря выбрал москвичей.

mangoх12: Шли годы... Ханни в ожидании титулов:

Tolerast: За 5 место титулы не вручают, странный какой-то парнишка.

Завтра: Кто же его так развёл?

8 место. Жены игроков сборной Англии боятся лететь в Россию на ЧМ-18? Странные страхи и ваша насмешливая реакция:

sir_Alex: Придётся футболёрам в Репино девок искать!)))

КЭТиК: Раз жены не хотят, поедут любовницы.

Inquisitоr: Узнав об этом Терри и Гиггз загадочно ухмыльнулись...

7 место. Не все читатели согласны с решением спортивных журналистов назвать «Спартак» лучшей командой 2017 года:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: «Спартак» - команда года РФПЛ по мнению спортивных ЮМОРИСТОВ.

«ЗЕНИТ» 5-1

«ЛИВЕРПУЛЬ» 7-0

«ЛОКОМОТИВ» 4-3

«МАРИБОР» 1-1

6 место. РФС оштрафовал Рауша и Нойштедтера за нарушение «комендантского часа» и поход в ресторан после поражения от Бразилии.

Михаил Славнов нашел тех, кого надо штрафовать за игру:

Лучше бы Глушакова оштрафовали за поход в сборную.

А Russiаnhammer пошутил о немецком прошлом футболистов:



РФС наваривается на иномарках подержанных)

5 место. Моуриньо случайно запустил пустой пластиковой бутылкой в болельщика «Кристал Пэлас». Читатель 311 припомнил похожий случай из чемпионата Испании:

Трубина болельщиков «Барселоны» опрокинулась бы от такого удара!)

4 место. Карлос Вальдеррама пообещал побриться наголо, если Колумбия выиграет ЧМ-2018. Вы слабо верите в такой исход, а также нашли пари для российского тренера.

sihafazatron: Если Россия выиграет ЧМ, то Черчесов отрастит шевелюру, как у Вальдеррамы)

3 место. Реакция на поражения от сборной Бразилии была веселой – хотя бы пошутили, раз уж проиграли 0:3.

sihafazatron: вот вам и спартаковская сборная с тренером «спартачем». Если бы не Акинфеев, то и счет был бы спартаковским - 0:7))

mangoх12: Кутепов, Кудряшов, Гранат, Самедов, Глушаков, Комбаров.

БЕГИ, ИГОРЬ, БЕГИ!

2 место. Акинфеев оказался за рулем клубного автобуса ЦСКА в аэропорту Грозного, вы не прошли мимо снимка, вспомнив классику жанра «Народный обозреватель»:

Алсидес Гиджиев: Маршрут №43

memphis: Игорь везет домой мячи, залетевшие в его ворота в ЛЧ.



Betman: Моуриньо одобряет!

1 место. Вы искренне сочувствуете Златану, которому в США будут платить жалкие 1.2 млн евро в год, что на 95% меньше того, что швед получал в МЮ.

ARMENIAN: выжить можно. Вот если моя зарплата снизится на 95 процентов, я умру уже через неделю.

Robinson: Ибрагимович на грани нищеты.

Kerri: Работающий пенсионер - это нормально.

Михаил Славнов: Сел на хлеб и черную икру.

Lazio-Kiev: И как теперь жить? Придётся печатать собственные деньги!)

P.S. Не забывайте в апреле юморить и обозначать понравившиеся чужие шутки хэштегом #Народный_обозреватель. Самые забавные попадут в следующий выпуск. Не скучайте на футболе!