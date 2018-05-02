Народный обозреватель. Закодированный Глушаков и слоган для сборной

В апреле от шутников «Соккер.ру» доставалось Глушакову, Дзюбе, Манчини, Моуриньо, Григоряну, а также другим эпичным персонажам футбольного мира.

17 место. Манчини во время открытой тренировки «Зенита» испугался подойти к прессе.

Бакланы доедают крышу: Так он же манекен, как он подойдёт?)

16 место. Анчелотти заявил, что успех переговоров с «Арсеналом» зависит от того, что «канониры» ему предложат. Вы знаете тренера, который даже «Витесс» бросит ради неба Лондона.

spartach n1

15 место. О результативности Заболотного в «Зените» в целом и в матче против ЦСКА и Акинфеева в частности:

LOpp: Заболотный приберег голы для чемпионата мира. Респект!

14 место. Оказывается, согласно социологическому опросу, 19 % отчаянных россиян будут смотреть на ЧМ только матчи с участием сборной России.

Ragnar_Lodbrok: 19% извращенцев.

Obdulio Varela: Значит, к июлю отмучатся.

13 место. Ибрагимович раздумывает о карьере кинозвезды, а вы знаете, какая роль ему подойдет для старта карьеры лучше, чем Ивана Драго:

Алсидес Гиджиев: С Буратино надо начать.

12 место. В начале апреля эксперту Веденееву показалось, что Манчини начинает «просыпаться». Оказалось, что префикс «про» лишний:

Сергей Саныч: Прошло 24 тура. Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 6 туров он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами. Он проснется и поедет в Милан.

Кто-то за кулисами: Манчини спящий гигант. Как Павлюченко.

11 место. Мало того, что в Григоряна бросили петуха – а он написал после этого заявление в ФСБ, так одиозного тренера еще и уволили из «Луч-Энергии» в месяце апреле:

MixaBMK: Теперь Григоряна в «Тоттенхэм» зато позовут! Ну, или куда-нибудь во Францию))

10 место. Семья спартаковца Педро Роши заказала бронзовую скульптуру футболиста в полный рост.

Ника228: Наверное, эта статуя стоит дороже, чем сам Роша на трансферном рынке сейчас.

Александр Уваров: На чёрный день - потом в цветмет сдать!!!)

Юррыч: Что статуя, что Педро будут играть одинаково.

9 место. Жозе «Уже не такой особенный» Моуриньо летом желает получить 200 млн фунтов на трансферы.

Viduka: Результат предсказуем

8 место. Слуцкий станет тренером «Витесса», и вы припомнили ему пафосное сравнение, что отъезд Леонида Викторовича в Англию можно сравнить с полетом человека в космос:

LOpp: 12 апреля объявят имя нового тренера. Им станет космонавт Юрий Гагарин.

7 место. На матчи ЧМ-2018 можно будет проносить наркотические средства, если на них будет рецепт.

cevin cigan: Наша сборная на ЧМ самый психотропный материал! Приходи, смотри, психуй!!!

Казанский: Получить рецепт можно у Романа Еременко.

Казанский: - На конопляное масло тоже рецепт надо?

Сергеевич вернулся 1: - Видимо на булочки с маком тоже надо будет рецепт)).

Физручини: Сейчас Муту подумал, что надо было становиться врачом, а не тренером.

Полевой Командир: Сборная России запасается рецептами.

6 место. Студия Лебедева сочинила логотип для РФПЛ, а вы знаете, как его улучшить и даже за кого мишка болеет:

311: В 3D очках будет смотреться эффектнее!)

Dinamikk: Мишка явно за ЦСКА топит.

dimagas1: Лапоть еще дорисовать и норм)))

Спагетти: Мишка косолапый, тонкий намёк на наших футболистов и лигу.

5 место. Манчини до 20 мая должны объявить новым главным тренером сборной Италии, а шутить об этом можно прямо сейчас:

Брулин: Трансферное окно еще не началось, а «Зенит» уже усилился.

LOpp: Теперь Буффон точно завершит карьеру.

4 место. «Спартак» умудрился пропустить «Тосно» в финал Кубка России к «Авангарду». Ваши добрые комментарии полились рекой:

311: Глушаков - это похороны!)

Сов Армия: Рано «Спартаку» выигрывать кубок, 16 лет ещё не прошло.

Байкал-38: Старый-добрый «Спартак» вернулся!!!

Alex Rosi: Спартак! На вас смотреть ТОСНО!!!

3 место. Это’О заявил о политических амбициях – хочет повторить опыт Веа в родной стране и стать президентом Камеруна.

Борисыч1: Это’О будет первым дагестанцем, ставшим президентом Камеруна! )))

Napoleon Bonapart: - Президентом Камеруна может быть даже Дзюба.

Владимиpъ Григорянъ: - Дзюба возглавит «Газпром».

2 место. Глушаков сознался, что не паинька – дома может позволить себе бокал вина за ужином, но иногда и с командой выпивают.

Легкий бытовой алкоголизм капитана великого клуба вас повеселил. Заставил вспомнить фильм «Любовь и голуби» и меткую легенду «Зенита»:

cska-78

ziborock: Кержаков: Я бы выпил, но рюмкой в рот не попадаю!)))

Carcasss:

- Массимо, я алкачь?

- Алкачь, алкачь…

- А ты физрук?

- Физрук, физрук… =)

pereletnii: Нужно Каррере тебя закодировать, Дениска.

1 место. Ох, любите вы футболистов сборной и верите в их успехи! Многие придумали едкие слоганы для автобуса сборной России на время ЧМ-18 вместо предложенных скучных вариантов об «игре сердцем»:

kor_toxa: «Ваши ожидания - ваши проблемы»

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: СБОРНУЮ СО СПАРТАЧАМИ УГОСТЯТ СЕМЬЮ МЯЧАМИ!

Duke_dp: По мне так логичнее: «Не дрова везешь! А, нет. Дрова...»

eleven LC: - Слоган сборной России «Простите нас».

Кто-то за кулисами: - Понять и простить.

форева: Н2О - девиз не наш, а наш - С2Н5ОН!

vovinho11: Мы хотели пропустить ЧМ, но нас заставили.

Василий Иванов 1: «Пробиваем дно! Быстро, некачественно, дорого!»

NEADEKVAT: Отрицание – Гнев – Торг – Депрессия – Принятие.

P.S. Хочется верить, что подобные шутки не пригодятся вам через полтора месяца! Настраивайте друг друга на позитивный лад накануне ЧМ-18 новыми приколами, не забывайте отмечать достойные шутки – свои или чужие, хэштегом #Народный_обозреватель, чтобы они попали в блог вашего настроения.