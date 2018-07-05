Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

Пока чемпионат мира дает передышку, есть время расслабиться и окунуться в творческие будни и праздники пользователей «Соккер.ру». Ваши комментарии – в традиционной подборке.
17 место. cska.78 проиллюстрировал новость «Олег Кононов возглавил „Арсенал“».
16 место. Artak78 прокомментировал новость о том, что 578 024 человека по итогам голосования выбрали лучшим игроком в истории чемпионатов мира уругвайца Альсидеса Гиджу.
«Всего в голосовании принимали участие 578 024 уругвайца))».
15 место. Felipe Rivera CVBP вспомнил о темных страницах биографии Дзюбы после того, как Артем провел тренировку с вратарями в сборной России.
«Вратарские перчатки очень удобны - после них не остается отпечатков пальцев...»
14 место. sir_Alex дополнил слова Андрея Аршавина.
«Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но это неправда», - говорит Аршавин. Конечно, неправда, ведь у нас нет дорог!»
13 место. spartach n1 во время матча Уругвай – Россия.
12 место. Спагетти – об ажиотаже вокруг Александра Головина.
«В конце чемпионата будут писать, что Барса с Реалом объединяются в один суперклуб, чтоб купить Головина;))»
11 место. cska.78 - о тренере сборной России.
10 место. rubinovyi2 поделился любопытной историей про исландского болельщика.
9 место. Major League Soccer – о пользе бороды после высказывания Роналду о том, что он не будет бриться, так как пообещал Куарежме, а козлиная бородка приносит удачу.
«Нормально, я бороду вообще не брею уже года как два и в футболке Пакистана хожу, люди обходят, менты сопровождают, удобно и безопасно».
8 место. spartach n1 смоделировал ситуацию на трибунах во время матча Россия - Хорватия.
7 место. juvenale подкорректировал знаменитое высказывание Гари Линекера о сборной Германии.
«В футбол играют все, а мексиканцам и корейцам проигрывают только немцы».
6 место. О том, что в сборной Аргентины нет никакого конфликта между футболистами и главным тренером Сампаоли.
ndedov: Конфликта нет, просто взяли и темную ему сделали)))
MSN-thebest: Я думал у Сампаоли столько татуировок, а это оказывается синяки!
5 место. cevin cigan прокомментировал слова Александр Овечкина: «Так переживаю за сборную России, что прибавилось седых волос».
«Вот сущность сборной России: проигрываем – седеем, выигрываем – тоже седеем!»
4 место. cska.78 тепло поблагодарил видеоассистента арбитра на матче Россия – Испания.
3 место. turist82 поделился мнением о фиаско сборной Германии, команд Месси и Роналду на ЧМ-2018.
«Отторгает хороший футбол земля русская. Даже мировые знаменитости - кривоногими становятся :-) Наверное, у нас воздух такой, а наши футболисты ни в чем не виноваты».
2 место. Duda Gigolaev Osetin шутит на злобу дня после новости о том, что «Лацио» подписал трехлетний контракт с 35-летним голкипером.
«Уеду жить в Лацио. Там пенсионный возраст с 35 лет».
1 место. Новость о том, что 8 футболистов сборной Мексики провели вечеринку в компании 30 проституток, не оставила равнодушных.
борька: Играли команда на команду, в чем мама родила, без мяча и без судьи!
ROMA DROGBA: Натренировали взаимодействия. Очоа спереди, Хименес сзади, и так далее. Репетировали игру с немцами.
Faustello: Аналитика Бубы: Фига се дриблеры, 8 на 30, это же по 3,75 ТТД на каждого за тайм!
Аксинья: Братья Дос Сантосы остались недовольны - всем досталось по 4 женщины, а им 6, но на двоих..
Что тут делают скопипастенные картинки випов и топ комменты спортсру?
Что тут делают скопипастенные картинки випов и топ комменты спортсру?