  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ФранцияФранция 4.46 3.18 2.1
21:00 сегодня Логотип БразилияБразилия -:- Логотип БельгияБельгия 2.12 3.5 3.88

Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

вчера, 19:20
Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

Пока чемпионат мира дает передышку, есть время расслабиться и окунуться в творческие будни и праздники пользователей «Соккер.ру». Ваши комментарии – в традиционной подборке.

17 место. cska.78 проиллюстрировал новость «Олег Кононов возглавил „Арсенал“».

Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

16 место. Artak78 прокомментировал новость о том, что 578 024 человека по итогам голосования выбрали лучшим игроком в истории чемпионатов мира уругвайца Альсидеса Гиджу.

«Всего в голосовании принимали участие 578 024 уругвайца))».

15 место. Felipe Rivera CVBP вспомнил о темных страницах биографии Дзюбы после того, как Артем провел тренировку с вратарями в сборной России.

«Вратарские перчатки очень удобны - после них не остается отпечатков пальцев...»

14 место. sir_Alex дополнил слова Андрея Аршавина.

«Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но это неправда», - говорит Аршавин. Конечно, неправда, ведь у нас нет дорог!»

13 место. spartach n1 во время матча Уругвай – Россия.

Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

12 место. Спагетти – об ажиотаже вокруг Александра Головина.    

«В конце чемпионата будут писать, что Барса с Реалом объединяются в один суперклуб, чтоб купить Головина;))»

11 место. cska.78 - о тренере сборной России.

Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

10 место. rubinovyi2 поделился любопытной историей про исландского болельщика.

Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

9 место. Major League Soccer – о пользе бороды после высказывания Роналду о том, что он не будет бриться, так как пообещал Куарежме, а козлиная бородка приносит удачу. 

«Нормально, я бороду вообще не брею уже года как два и в футболке Пакистана хожу, люди обходят, менты сопровождают, удобно и безопасно».

8 место. spartach n1 смоделировал ситуацию на трибунах во время матча Россия - Хорватия.

Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

7 место. juvenale подкорректировал знаменитое высказывание Гари Линекера о сборной Германии.

«В футбол играют все, а мексиканцам и корейцам проигрывают только немцы».

6 место. О том, что в сборной Аргентины нет никакого конфликта между футболистами и главным тренером Сампаоли.

ndedov: Конфликта нет, просто взяли и темную ему сделали)))

MSN-thebest: Я думал у Сампаоли столько татуировок, а это оказывается синяки!

5 место. cevin cigan прокомментировал слова Александр Овечкина: «Так переживаю за сборную России, что прибавилось седых волос».

«Вот сущность сборной России: проигрываем – седеем, выигрываем – тоже седеем!»

4 место. cska.78 тепло поблагодарил видеоассистента арбитра на матче Россия – Испания.

Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

3 место. turist82 поделился мнением о фиаско сборной Германии, команд Месси и Роналду на ЧМ-2018.

«Отторгает хороший футбол земля русская. Даже мировые знаменитости - кривоногими становятся :-) Наверное, у нас воздух такой, а наши футболисты ни в чем не виноваты».

2 место. Duda Gigolaev Osetin шутит на злобу дня после новости о том, что «Лацио» подписал трехлетний контракт с 35-летним голкипером.

«Уеду жить в Лацио. Там пенсионный возраст с 35 лет».

1 место. Новость о том, что 8 футболистов сборной Мексики провели вечеринку в компании 30 проституток, не оставила равнодушных.

борька: Играли команда на команду, в чем мама родила, без мяча и без судьи!

ROMA DROGBA: Натренировали взаимодействия. Очоа спереди, Хименес сзади, и так далее. Репетировали игру с немцами.

Faustello: Аналитика Бубы: Фига се дриблеры, 8 на 30, это же по 3,75 ТТД на каждого за тайм!

Аксинья: Братья Дос Сантосы остались недовольны - всем досталось по 4 женщины, а им 6, но на двоих..

Поделиться
Другие материалы по теме
Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы
31 маяВадим Багров в блоге Народный обозреватель19
Народный обозреватель. Закодированный Глушаков и слоган для сборной
02 маяВадим Багров в блоге Народный обозреватель30
Народный обозреватель. Подержанные иномарки и шевелюра Черчесова
01 апреляВадим Багров в блоге Народный обозреватель16
Народный обозреватель. Тренировочный «Золотой мяч» и стойкая жена вратаря
01 мартаАлександр Чистяков в блоге Народный обозреватель8
Народный обозреватель. Как Кокорин и Дзюба уходили из «Зенита»
01 февраляВадим Багров в блоге Народный обозреватель21
Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном
04 декабря 2017Александр Чистяков в блоге Народный обозреватель44
Обсудить
Все комментарии
D.vil
D.vil ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:36
Не упала!) Хоть узнала, что оказывается этим можно заниматься не снимая штанов;)))
А так страшное какое-то видео, лучше 50 оттенков серого глянуть!)
Знатог
Знатог
сегодня в 10:47
дурацкие коменты
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 00:51
Мемы чёткие. Комменты так себе, в основном. Хотя про Бубнова отлично.И про отсутствие дорог.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил D.vil
сегодня в 00:43
D.vil:
Сергей - мастер находить смешные картинки!) Исландский болельщик рулит!) Про тридцать женщин первый раз прочитала - пошло, но смешно))) Почаще бы так;)
Галина, тока в обморок не упади))
mangoх12
mangoх12
вчера в 21:57
в принциак неплохо но пару тройку фраз очень постно ..Интересно кто места расставлял и по какому принципу .. ну раз народный обозреватель там может и дать народу выбирать..
Литейный 4
Литейный 4 ответил ПерекатиПоле
вчера в 21:20
ПерекатиПоле:
Народный обозреватель этож юмор рождённый пользователями данного ресурса. Что тут делают скопипастенные картинки випов и топ комменты спортсру?
spartach n1 главный копипастер Соккера. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 20:49
Народный обозреватель этож юмор рождённый пользователями данного ресурса.
Что тут делают скопипастенные картинки випов и топ комменты спортсру?
juchok
juchok
вчера в 20:47
комменты так себе, а вот мемчики-огонь!)!)!)
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:46
Есть забавные моменты.
Major League Soccer
Major League Soccer
вчера в 20:40
Faustello: Аналитика Бубы: Фига се дриблеры, 8 на 30, это же по 3,75 ТТД на каждого за тайм!
Фаустелло молодец, креативно исполнил :)
старина
старина
вчера в 20:21
В основном подборка и правда отличная.Традиционно правда все подпортил глор цдк 78,который на правах модера сам себя тут понатыкал в Топы,ну да ладно.На первом месте все таки должен был оказаться фотошарж Спартача н 1 с восьмого места.Гениально!
The Frei
The Frei
вчера в 19:59
Давно я так не ржал в это теме, видно шутить соккерчане разучились, а картинки тащат.
D.vil
D.vil
вчера в 19:28
Сергей - мастер находить смешные картинки!)
Исландский болельщик рулит!)
Про тридцать женщин первый раз прочитала - пошло, но смешно)))
Почаще бы так;)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100