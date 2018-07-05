Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст

Пока чемпионат мира дает передышку, есть время расслабиться и окунуться в творческие будни и праздники пользователей «Соккер.ру». Ваши комментарии – в традиционной подборке.

17 место. cska.78 проиллюстрировал новость «Олег Кононов возглавил „Арсенал“».

16 место. Artak78 прокомментировал новость о том, что 578 024 человека по итогам голосования выбрали лучшим игроком в истории чемпионатов мира уругвайца Альсидеса Гиджу.

«Всего в голосовании принимали участие 578 024 уругвайца))».

15 место. Felipe Rivera CVBP вспомнил о темных страницах биографии Дзюбы после того, как Артем провел тренировку с вратарями в сборной России.

«Вратарские перчатки очень удобны - после них не остается отпечатков пальцев...»

14 место. sir_Alex дополнил слова Андрея Аршавина.

«Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но это неправда», - говорит Аршавин. Конечно, неправда, ведь у нас нет дорог!»

13 место. spartach n1 во время матча Уругвай – Россия.

12 место. Спагетти – об ажиотаже вокруг Александра Головина.

«В конце чемпионата будут писать, что Барса с Реалом объединяются в один суперклуб, чтоб купить Головина;))»

11 место. cska.78 - о тренере сборной России.

10 место. rubinovyi2 поделился любопытной историей про исландского болельщика.

9 место. Major League Soccer – о пользе бороды после высказывания Роналду о том, что он не будет бриться, так как пообещал Куарежме, а козлиная бородка приносит удачу.

«Нормально, я бороду вообще не брею уже года как два и в футболке Пакистана хожу, люди обходят, менты сопровождают, удобно и безопасно».

8 место. spartach n1 смоделировал ситуацию на трибунах во время матча Россия - Хорватия.

7 место. juvenale подкорректировал знаменитое высказывание Гари Линекера о сборной Германии.

«В футбол играют все, а мексиканцам и корейцам проигрывают только немцы».

6 место. О том, что в сборной Аргентины нет никакого конфликта между футболистами и главным тренером Сампаоли.

ndedov: Конфликта нет, просто взяли и темную ему сделали)))

MSN-thebest: Я думал у Сампаоли столько татуировок, а это оказывается синяки!

5 место. cevin cigan прокомментировал слова Александр Овечкина: «Так переживаю за сборную России, что прибавилось седых волос».

«Вот сущность сборной России: проигрываем – седеем, выигрываем – тоже седеем!»

4 место. cska.78 тепло поблагодарил видеоассистента арбитра на матче Россия – Испания.

3 место. turist82 поделился мнением о фиаско сборной Германии, команд Месси и Роналду на ЧМ-2018.

«Отторгает хороший футбол земля русская. Даже мировые знаменитости - кривоногими становятся :-) Наверное, у нас воздух такой, а наши футболисты ни в чем не виноваты».

2 место. Duda Gigolaev Osetin шутит на злобу дня после новости о том, что «Лацио» подписал трехлетний контракт с 35-летним голкипером.

«Уеду жить в Лацио. Там пенсионный возраст с 35 лет».

1 место. Новость о том, что 8 футболистов сборной Мексики провели вечеринку в компании 30 проституток, не оставила равнодушных.

борька: Играли команда на команду, в чем мама родила, без мяча и без судьи!

ROMA DROGBA: Натренировали взаимодействия. Очоа спереди, Хименес сзади, и так далее. Репетировали игру с немцами.

Faustello: Аналитика Бубы: Фига се дриблеры, 8 на 30, это же по 3,75 ТТД на каждого за тайм!

Аксинья: Братья Дос Сантосы остались недовольны - всем досталось по 4 женщины, а им 6, но на двоих..