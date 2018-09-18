Фавр: «Каждый матч в нашей группе будет очень-очень трудным»

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов и предстоящей выездной игры 1-го тура с «Брюгге».

«Брюгге» – действующие чемпионы Бельгии. А у этой лиги хороший уровень. Я отлично знаю их команду и игроков.

У нас хорошая группа, и мы надеемся занять одну из двух верхних строчек. Это возможно, но каждая игра будет очень и очень трудной.

Мы должны действовать организованно, а впереди играть с умом, потому что соперник очень хорош в разрушении атак. Мы должны быть готовы ко всему. Временами «Брюгге» играет очень интенсивно, а иногда медленнее. У них есть хорошие нападающие, они довольно опасны.