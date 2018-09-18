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Фавр: «Каждый матч в нашей группе будет очень-очень трудным»

сегодня, 05:51
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия22:00 Не начался

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов и предстоящей выездной игры 1-го тура с «Брюгге».

«Брюгге» – действующие чемпионы Бельгии. А у этой лиги хороший уровень. Я отлично знаю их команду и игроков.

У нас хорошая группа, и мы надеемся занять одну из двух верхних строчек. Это возможно, но каждая игра будет очень и очень трудной.

Мы должны действовать организованно, а впереди играть с умом, потому что соперник очень хорош в разрушении атак. Мы должны быть готовы ко всему. Временами «Брюгге» играет очень интенсивно, а иногда медленнее. У них есть хорошие нападающие, они довольно опасны.

Соперниками «Боруссии» и «Брюгге» по группе являют «Атлетико» и «Монако». Главный тренер монегасков Леонарду Жардим заявил, что клуб поставил цель выйти в 1/8 финала ЛЧ.

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