Фавр: «Каждый матч в нашей группе будет очень-очень трудным»

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов и предстоящей выездной игры 1-го тура с «Брюгге».
«Брюгге» – действующие чемпионы Бельгии. А у этой лиги хороший уровень. Я отлично знаю их команду и игроков.
У нас хорошая группа, и мы надеемся занять одну из двух верхних строчек. Это возможно, но каждая игра будет очень и очень трудной.
Мы должны действовать организованно, а впереди играть с умом, потому что соперник очень хорош в разрушении атак. Мы должны быть готовы ко всему. Временами «Брюгге» играет очень интенсивно, а иногда медленнее. У них есть хорошие нападающие, они довольно опасны.
Соперниками «Боруссии» и «Брюгге» по группе являют «Атлетико» и «Монако». Главный тренер монегасков Леонарду Жардим заявил, что клуб поставил цель выйти в 1/8 финала ЛЧ.