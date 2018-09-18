Лосано: «Переход в „Барселону“ стал бы исполнением моей мечты»

Вингер ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано накануне матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны каталонского клуба.

Я хорошо выступил на чемпионате мира, после чего мной заинтересовались разные команды, что было приятно.

Мой агент сообщил, что мной интересуется «Барселона». Переход в этот клуб стал бы исполнением моей мечты.