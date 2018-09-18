Лосано: «Переход в „Барселону“ стал бы исполнением моей мечты»

Вингер ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано накануне матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны каталонского клуба.
Я хорошо выступил на чемпионате мира, после чего мной заинтересовались разные команды, что было приятно.
Мой агент сообщил, что мной интересуется «Барселона». Переход в этот клуб стал бы исполнением моей мечты.
Однако сейчас я сосредоточен на ПСВ и наслаждаюсь футболом. Когда я был маленьким, в моей комнате висел плакат «Барселоны». Это важная игра для меня, и я хочу использовать свой шанс.
Напомним, по слухам, на 23-летнего мексиканца претендуют три испанских топ-клуба.